Taliansko vyzvalo Úniu, aby zaradila Iránske revolučné gardy medzi teroristické organizácie

Taliansky minister zahraničných vecíAntonio Tajani v pondelok vyzval Európsku úniu (EÚ), aby zaradila Iránske revolučné gardy na zoznam „teroristických organizácií“.
V reakcii na brutálne potlačenie protivládnych protestov iránskym režimom Tajani uviedol, že návrh predloží „v koordinácii s ďalšími partnermi“ na štvrtkovom zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Bruseli.
Tisíce zabitých
„Straty na životoch medzi civilným obyvateľstvom počas protestov si vyžadujú jasnú reakciu,“ napísal na platforme X. Zároveň vyzval na uvalenie individuálnych sankcií voči zodpovedným osobám.
Podľa americkej organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) bolo počas posledných protestov potvrdených takmer 6‑tisíc úmrtí a preveruje sa ďalších približne 17‑tisíc možných obetí. Iránske úrady minulý týždeň priznali 3 117 mŕtvych.
Ľudskoprávna organizácia potvrdila 5 848 úmrtí počas protestov v Iráne
EÚ už uvalila sankcie na niekoľko stoviek iránskych predstaviteľov za zásahy proti predchádzajúcim protestným hnutiam a za podporu Teheránu pre ruskú vojnu na Ukrajine. Únia zároveň zakázala vývoz komponentov, ktoré by mohli byť použité pri výrobe iránskych dronov a rakiet.
Ďalšie zákazy
Predsedníčka Európskej komisie (EK)Ursula von der Leyenová minulý týždeň oznámila plány na rozšírenie týchto zákazov na export kľúčových komponentov a technológií.
Podľa predstaviteľa EÚ je návrh na zaradenie revolučných gárd medzi teroristické organizácie na programe tohtotýždňového rokovania. Členské štáty ho však musia schváliť jednomyseľne, a „tam ešte nie sme“, dodal.
Spojené štáty označili Iránske revolučné gardy za teroristickú organizáciu už v roku 2019.