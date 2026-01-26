Ľudskoprávna organizácia potvrdila 5 848 úmrtí počas protestov v Iráne

Ľudskoprávna organizácia HRANA so sídlom v USA potvrdila 5 848 úmrtí počas protestov v Iráne. Podľa organizácie z 5 848 obetí tvorili 5 520 demonštranti, 209 ľudia napojení na iránsku vládu, 77 deti a 42 civilisti, ktorí sa na protestoch nezúčastnili. Dodala však, že naďalej preveruje ďalších 17 091 možných úmrtí. Zadržali najmenej 41 283 ľudí.
Protesty, ktoré odštartovala prudko rastúca inflácia, sa teraz domáhajú ukončenia vlády duchovenstva pod vedením ajatolláha Alího Chameneího. Ľudskoprávne organizácie obvinili iránsky režim z bezprecedentného zásahu, pri ktorom podľa nich príslušníci bezpečnostných síl strieľali priamo na demonštrantov. Protesty zatiaľ utíchli.
Francúzsko odmieta vojenský zásah v Iráne, kde vláda násilne potlačila protesty
Vláda v krajine celoplošne vypla internet, a preto odtiaľ preniká len málo informácií. Mimovládna organizácia Iránske ľudské práva uviedla, že najmenej 3 428 demonštrantov zabili bezpečnostné sily. Konečný počet obetí môže podľa nej dosiahnuť 25-tisíc.
Televízia Iran International, ktorá sídli mimo Iránu, cez víkend uviedla, že bezpečnostné sily počas dvoch dní, a to 8. a 9. januára, zabili viac ako 36 500 Iráncov. Odvolala sa pritom na správy, dokumenty a zdroje. Správu sa bezprostredne nepodarilo nezávisle overiť.