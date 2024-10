Taliansko sa nevie nabažiť futbalom. Okrem mužských ME chce hostiť aj ženský kontinentálny šampionát

Okrem mužského kontinentálneho šampionátu v roku 2032 by Taliani radi hostili aj majstrovstvá Európy futbalistiek v roku 2029.

Turnaj by radi umiestnili do lokalít, ktoré nebudú hostiť podujatie určené mužom. Okrem talianskej strany sa o ME žien 2029 uchádzajú aj Nemecko, Poľsko, Portugalsko a Dánsko spolu so Švédskom.

Európska futbalová únia (UEFA) by o dejisku kontinentálneho šampionátu žien mala rozhodnúť v decembri.

Penaltová chuťovka

Mužské Euro budú v roku 2032 hostiť Taliani spolu s Turkami. Podujatie pre 24 tímov by malo zaisťovať po päť štadiónov v oboch krajinách.

Prezident Talianskej futbalovej federácie Gabriele Gravina o snahe získať aj ME žien poznamenal, že by šlo o akýsi prejav rešpektu pre mestá a štadióny, ktoré nebudú súčasťou ME mužov.

Už o rok sa pritom ME futbalistiek uskutočnia vo Švajčiarsku. V alpskej krajine už začali s predajom vstupeniek a fanúšikov lákajú aj na jednu chuťovku zo sprievodného programu – penaltový rozstrel niekdajších hráčok v nadmorskej výške 3 454 metrov nad morom v priesmyku Jungfraujoch.

Rovnako úspešné ME

„Švajčiarsko je nádherná krajina,“ uviedol niekdajší obranca londýnskeho Arsenalu Johan Djourou, ktorý reprezentoval Švajčiarsko a teraz na národnom zväze vedie rozvojové projekty v ženskom futbale.

Ostatné ME futbalistiek sa konali v roku 2022 v Anglicku a boli mimoriadne úspešné. „Máme kvalitu na to, aby sme rovnako úspešné podujatie zorganizovali aj vo Švajčiarsku, čo môže mať výrazný dopad naprieč celým kontinentom,“ doplnil Djourou.

Šancu majú aj Slovenky

Švajčiari v utorok (1. 10.) pustili do predaja viac ako štvrť milióna vstupeniek, pričom na turnaji môže byť dovedna až 720-tisíc divákov.

UEFA očakáva, že do „krajiny helvétskeho kríža“ pricestuje približne 150-tisíc fanúšikov zo zahraničia, ktorí k vstupenkám na zápasy získajú voľný pohyb hromadnou dopravou.

Známych je už deväť zo 16 tímov, ktoré sa na turnaji predstavia. V hre o zostávajúce miestenky sú ešte aj Slovenky, ktoré by však v závere októbra museli prejsť cez Walesanky a neskôr aj cez Írky alebo Gruzínky.