Talianska tlač bije na poplach. Poznáme podrobnosti antidemokratického plánu bruselských úradníkov

Vplyvný milánsky denník opisuje, ako chcú euroúradníci – pod zámienkou boja proti fajčeniu cigariet – zbaviť jednotlivé krajiny EÚ a Európsky parlament práva rozhodovať samy o sebe v oblasti daní, klímy a zdravotnej politiky. „La Verita“ upozorňuje, že Brusel sa snaží vynútiť si nový spôsob prijímania daňovej legislatívy, ktorý bude mať priamy vplyv na život stoviek miliónov Európanov.

Novinári podrobne opisujú plán, ktorého existencia bola odhalená v polovici septembra. Ide o dokument, ktorý pripravili úradníci z DG Sante – Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín, ktoré vedie komisárka pre zdravie, Cyperčanka Stella Kyriakidesová. Dokument bol vypracovaný pri príležitosti novembrového zasadnutia COP-10, ktoré organizuje Svetová zdravotnícka organizácia v Paname.

Plán Bruselu je jednoduchý a vychádza z predpokladu, že práve úradníci EK najlepšie vedia, čo je pre Európanov dobré. Preto GR Sante obchádza dve kľúčové zásady Únie – jednomyseľnosť pri príprave rokovacej pozície a právo kritizovať závery po medzinárodných samitoch. Úradníci chcú otvorený mandát na rokovania, t. j. akýsi bianko šek, na ktorý si v mene Únie napíšu, čo chcú. A sami ich budú uplatňovať. Pretože oficiálne dojednania, ktoré sa uzavrú v novembri v Paname, sa majú stať zákonom, ktorý sa bude okamžite uplatňovať v Spoločenstve.

Talianske noviny upozorňujú, že úradníci DG Sante použili pri snahe obísť rozhodovacie právomoci členských štátov šikovnú kamufláž. „Nikto nebude stavať barikády v prospech tabakových nadnárodných spoločností a v tom je ten trik. Po schválení modelu činnosti a všeobecného mandátu sa Komisia bude cítiť oprávnená ho v budúcnosti zopakovať,“ varuje „La Verita“. A vymenúva ďalšie otázky, v ktorých sa o ďalšie rozhodnutia v mene Únie môže pokúsiť len GR Sante samostatne. Patrí medzi ne regulácia poľnohospodárskych výrobkov, používanie pesticídov, podpora zdravého životného štýlu, kontrola infekcií a pandémií. Zoznam je dlhý a neexistuje žiadna záruka, že tento model nebudú nasledovať aj ďalší zástupcovia Európskej komisie.

Taliani bijú na poplach. Pokušenia DG Sante uchopiť moc by mohli podkopať zmysel existencie parlamentov – toho európskeho aj národnych. „Bude možné zavrieť sa na 48 hodín do luxusného hotela a prijímať svojvoľné rozhodnutia, ktoré ovplyvnia osudy miliónov európskych občanov. Rozhodnutia sa budú prijímať pod zámienkou, že to diktuje veda, a ak sa niekto pokúsi postaviť sa proti, bude jednoducho zosmiešnený ako protivedecký ‚živel‘. Potrebujeme diskusiu o tomto postupe, a to hneď!“ varuje La Verita.

ZDROJ: wgospodarce.pl

