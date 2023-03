Talenty Novej Európy: Šestnásty ročník programu pre nadaných mladých ľudí je otvorený

Rozumieť mladým talentom znamená podporovať ich. Mnohé talentované deti a mládež majú aj chuť aj vytrvalosť, no niekedy im chýbajú prostriedky. Aby mohli rozvíjať svoj talent a pracovať na sebe, už šestnásty rok sa môžu v grantovom programe Talenty Novej Európy (TNE) uchádzať o podporu. Program, na ktorom spolupracuje Stredoeurópska nadácia (CEF) so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., podporuje mladé výnimočné talenty vo veku 8 až 25 rokov, ktoré vynikajú v niektorej z oblastí športu, umenia či vedy.

Za uplynulých 15 rokov programu získalo takto podporu viac ako 500 talentov v súhrnnej hodnote takmer 980 tisíc eur. V minulom roku si grant vo výške 66 000 eur rozdelilo 65 detí a mladých ľudí. Rovnaká suma je určená na prerozdelenie aj v tomto ročníku.

Elektronickú prihlášku, požiadavky a konkrétne kritériá programu nájdu uchádzači na webovej stránke: www.tne.sk. Prijaté žiadosti bude aj tento rok vyhodnocovať porota, zložená z uznávaných osobností a odborníkov z oblasti športu, vedy a umenia. Úspešní uchádzači budú môcť finančné prostriedky z grantu použiť na nákup nevyhnutných potrieb či vybavenia k rozvoju svojho talentu, na spolufinancovanie svojej účasti na súťažiach, kurzoch či študijných programoch. Grantový program je otvorený do 31. marca 2023.

„Talent je vraj len 5 % úspechu, zvyšok je tvrdá drina. Dôležitou súčasťou úspechu je však aj materiálna podpora. Aby sa mohli talentované a cieľavedomé deti a mladí ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia rozvíjať a pracovať na sebe, pomôžeme im so zabezpečením ich potrieb. Medzi nimi sa tvorí budúca elita spoločnosti, ktorá bude mať vplyv na chod a vnímanie krajiny. Verím, že takto spolu dokážeme veľa,“ vysvetľuje Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft.

„Mať talent je výnimočný dar, sám o sebe však nie je postačujúci. Preto som nesmierne rada, že aj v dnešnej dobe je mnoho mladých, ktorí chcú skĺbiť svoje nadanie s vytrvalosťou, usilovnosťou a s ambíciou byť neustále lepším. Práve oni si zaslúžia nielen našu pozornosť, ale aj podporu,“ približuje Silvia Manczalová, správkyňa Stredoeurópskej nadácie.

