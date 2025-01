Talentovaný Simons zostáva v Lipsku, bundesligista za neho vysolil štedré odstupné - FOTO, VIDEO

Holandský futbalový krídelník či ofenzívny stredopoliar Xavi Simons sa definitívne sťahuje z Francúzska do Nemecka. Stále iba 21-ročný rodák z Amsterdamu bol od leta 2023 na hosťovaní z Paríža Saint-Germain v nemeckom RB Lipsko.

Teraz sa za štedré odstupné stáva kmeňovým hráčom bundesligistu a podpísal kontrakt do leta 2027. Simons je produktom akadémie španielskeho klubu FC Barcelona, no vo veku 16 rokov zamieril do Paríža a vo farbách PSG debutoval medzi seniormi v sezóne 2021/2022.

Rýchle zhodnotenie

Ročník 2022/2023 strávil vo vlasti v PSV Eindhoven, potom sa za šesť miliónov eur vrátil do Paríža a obratom zamieril na hosťovanie do Lipska.

A po roku a pol za neho francúzsky tím získal 50 miliónov eur a dostať môže ďalších 31 miliónov v závislosti od splnenia vopred dohodnutých výkonnostných podmienok.

Ide o prvý vážnejší transfer od príchodu Jürgenna Kloppa na vedúcu pozíciu v skupine futbalových klubov spoločnosti Red Bull, pod ktorú patrí aj tím z Lipska.

Záujem mali aj ďalší

O služby Simonsa sa údajne zaujímali viaceré európske veľkokluby ako Bayern Mníchov či Manchester United, Holanďan sa však rozhodol pre zotrvanie v Lipsku.

V jeho farbách doteraz absolvoval 60 súťažných duelov s bilanciou 15 presných zásahov a 19 gólových prihrávok.

„V Lipsku sa cítim dobre a som poctený veľkým uznaním, ktoré sa mi v klube dostáva,“ uviedol mladík prostredníctvom tlačového vyhlásenia.

Reprezentuje už medzi seniormi

Simons už má na svojom konte aj 24 štartov za seniorskú reprezentáciu Holandska, strelil v nich tri góly.

Zástupcovia RB Lipsko na uvedenej dohode pracovali dlhší čas.

„Xavi u nás veľmi rýchlo napreduje, čo je neklamným znakom toho, že RB Lipsko je správny klub pre mladých a výnimočných futbalistov,“ vyhlásil výkonný riaditeľ klubu pre šport Marcel Schäfer.

Sú von z Ligy majstrov

Futbalisti Lipska si v tejto sezóne zahrali v Lige majstrov, no neprebojovali sa do vyraďovacej časti. V tabuľke I. bundesligy im aktuálne patrí 5. priečka s mankom 16 bodov na vedúci Bayern Mníchov.

V hre sú ešte v Nemeckom pohári, vo februári čaká na obhajcu trofeje štvrťfinále proti Wolfsburgu.