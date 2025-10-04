Talentovaný Pira figuruje v nominácii slovenskej 21-tky. O jeho služby má však záujem i český národný tím

„Urobíme všetko preto, aby v budúcnosti získal český pas,“ povedal tréner českej 21-tky Michal Bílek.
Jakub Pira, útočník Baníka Ostrava FB Baník Ostrava
Sedemnásťročný futbalový útočník českého prvoligového klubu tímu Baník Ostrava Jakub Pira patrí k najväčším futbalovým talentom v regióne a jeho meno čoraz viac rezonuje nielen v Česku, ale aj na Slovensku. Rodák z Ostravy už stihol zaznamenať šesť gólov v šiestich zápasoch za druholigovú rezervu a v ostatných týždňoch dostáva priestor aj v prvom tíme Baníka. Pri svojom debute v základnej zostave proti Mladej Boleslavi skóroval už po jednej minúte na ihrisku. Jeho aktuálnej pozícii sa venoval český web Sport.cz.

Kentoš ho neprehliadol

Hoci sa narodil v Česku, Pira doteraz reprezentoval Slovensko v kategóriách U17 a U18 a aktuálne dostal pozvánku aj do slovenskej „dvadsaťjednotky“. Tréner mládežníckeho výberu Jaroslav Kentoš si jeho kvality veľmi váži: „Na svoj vek je to veľmi dobre stavaný útočník, hrá kvalitne chrbtom k bránke a vie si nájsť správne miesto. V béčku Baníka ukázal veľký strelecký potenciál. V prvom tíme to už bude mať náročnejšie, no šancu dostal právom,“ povedal kouč slovenskej „21“ pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Chystajú Česi krádež?

Záujem o Piru má však aj česká strana. Tréner českej reprezentácie do 21 rokov Michal Bílek neskrýval nadšenie: „Pira je veľmi zaujímavý. Keby mal český pas, ihneď by som ho nominoval. Ukázal kvalitné zakončenie, je dostatočne rýchly a vie udržať loptu. Urobíme všetko preto, aby dostal český pas, a ak si udrží formu, určite s ním budeme počítať.“

Spomínal ho i Calzona

Na adresu mladého útočníka sa vyjadril aj tréner slovenského seniorského tímu Francesco Calzona: „Je to hráč, ktorý sa mi veľmi páči. Vie si nájsť správne miesto pri zakončení a keby som bol ten, kto o tom rozhoduje, urobil by som všetko, aby som si ho udržal.“

O tom, za ktorú krajinu bude Pira nastupovať v budúcnosti, rozhodne až jeho voľba. Zatiaľ sa však čaká, či sa objaví v ďalších nomináciách oboch reprezentácií.

