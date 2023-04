Taký drsný horor tu dlho nebol – do kín prišiel Evil Dead: Vzostup zla

Prví slovenskí diváci a diváčky mali možnosť v predpremiérach vidieť film Evil Dead: Vzostup zla (Evil Dead Rise) v rámci série predpremiér a svojimi reakciami potvrdzujú nadšené ohlasy zo zahraničia. Na hororovej novinke chvália jej nekompromisnosť, ponurú atmosféru, charizmatické obsadenie aj technické spracovanie. Mnohí hovoria nielen o najlepšom tohtoročnom horore, ale aj o najlepšom žánrovom prírastku posledných rokov.

Hlavnou hrdinkou je večne rozcestovaná dvadsiatnička Beth, ktorá sa v príbehu rozhodne navštíviť svoju staršiu sestru Ellie. Tá sama vychováva svoje tri deti v stiesnenom byte paneláku v Los Angeles, ktorý sa stane dejiskom nečakaných hrôz. Návštevu onedlho preruší nečakaný objav tajomnej knihy Necronomicon, ktorá vyvolá prastaré zlo a v budove rozpúta peklo. Keď starostlivú Ellie posadne neľútostný démon, jej blízki musia bojovať o prežitie a čeliť tej najhoršej verzii rodiny, akú si viete predstaviť.

Režisér a scenárista Lee Cronin má za sebou viacero oceňovaných krátkych filmov a celovečerný debut Diera v zemi (The Hole in the Ground) z roku 2019. V nich preukázal svoj talent a štúdio Warner Bros. sa mu preto nebálo zveriť do rúk nový diel kultovej ságy Evil Dead. Cronin vymyslel a zrežíroval film, ktorý stojí samostatne a pre jeho pozretie nie je potrebná znalosť pôvodnej série. Do slovenských kín ho okrem ohlasov z predpremiér sprevádzajú aj chválospevy zo svetových festivalov. Hororových fanúšikov a fanúšičky zrejme poteší infomrácia, že viacero divákov neunieslo mieru drsnosti a z premietaní odišlo.

„Vo filme sme použili sme 6 500 litrov krvi,“ spomína režisér. „Je to skutočná, lepkavá, pre film uvarená krv. Museli sme si prenajať priemyselnú kuchyňu, udržiavať krv čerstvú a mať možnosť ju ohrievať, pretože naše postavy sú ňou doslova pokryté. Tá tekutina si vyžadovala veľa starostlivosti. Chcel som, aby sa krv stala jednou z postáv, takže bolo dôležité udržiavať jej mazľavosť a vzhľad v ideálnom stave.“

Snímku Evil Dead: Vzostup zla práve teraz premietajú slovenské kiná. Hororovým fanúšikom a fanúšičkám ju prináša distribučná spoločnosť Continental film.

