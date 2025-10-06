Takto dojatý Chára sa len tak často nevidí. V Bostone sa dočká obrovskej pocty - VIDEO

Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára sa dočká veľkej pocty v januári 2026. Klub, ktorý je najviac spätý s menom rodáka z Trenčína, vyvesí dres s číslom 33.
Ide o Boston Bruins. Prezident Cam Neely mu už ukázal, kde by sa to všetko malo odohrať a ako by to malo vyzerať.
A reakcia 206 centimetrov vysokého obra? Nemý, vysmiaty a dojatý výraz. Neskôr sa však poďakoval za takúto poctu.
Šechný vynadal rozhodcovi: Už druhýkrát si to do**bal. Discplinárka reagovala
Počas 14 sezón v drese Bostonu (2006 – 2020) dlháň z obrany Chára odohral za Boston 1 023 zápasov so ziskom 148 gólov a 333 asistencií. V každej z týchto štatistík mu patrí tretia priečka v kategórii obrancov.
Tradičný americký klub siahol k angažovaniu 48-ročného legendárneho Slováka na pozíciu poradcu a mentora pre hokejové operácie.
A big surprise for Big Zee.
An inside look at the moment he received the news about No. 33.#NHLBruinspic.twitter.com/MRooYb9EG3
— Boston Bruins (@NHLBruins) October 6, 2025