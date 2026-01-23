Takaičiová rozpustila parlament, Japonsko čakajú 8. februára predčasné voľby

Japonská premiérka Sanae Takaičiová v piatok rozpustila parlament a oficiálne tak odštartovala cestu k predčasným voľbám, ktoré sa uskutočnia 8. februára.
Prvá žena na čele japonskej vlády sa spolieha na vysokú popularitu svojho kabinetu, ktorá by jej mala pomôcť zabezpečiť víťazstvo pre inak nepopulárnu vládnucu Liberálnodemokratickú stranu (LDP).
Takaičiová oznámila svoj zámer už v pondelok, keď vyhlásila, že chce získať silný mandát verejnosti pre opatrenia na ochranu domácností pred rastúcimi životnými nákladmi a pre zvýšenie výdavkov na obranu.
V piatok predseda parlamentu prečítal list, ktorým bola dolná komora oficiálne rozpustená, pričom poslanci tradične reagovali zvolaním „banzai“.
Neistá podpora
Vládna koalícia LDP a Japonskej strany inovácie má v dolnej komore parlamentu len tesnú väčšinu, čo premiérke sťažuje presadzovanie jej politického programu. Takaičiová dúfa, že osobná popularita jej kabinetu jej pomôže získať silnejší mandát, hoci samotná LDP zápasí s nízkou podporou verejnosti a sériou politických škandálov.
„Nie je vôbec isté, že vysoká podpora kabinetu premiérky Takaičiovej sa automaticky premietne do podpory pre LDP,“ povedal pre AFP politológ Hidehiro Jamamoto z Univerzity v Cukube. Podľa neho verejnosť najviac zaujímajú opatrenia na zvládnutie inflácie a rastúcich cien.
Drahý dovoz
Najnovšie vládne údaje zverejnené v piatok ukázali, že inflácia v decembri spomalila najmä vďaka štátnym dotáciám na elektrinu a plyn. Index spotrebiteľských cien, ktorý nezahŕňa nestále ceny čerstvých potravín, medziročne vzrástol o 2,4 percenta, čo je pokles z novembrových troch percent, no stále nad dvojpercentným cieľom centrálnej banky.
Nespokojnosť verejnosti s rastom cien výrazne prispela aj k pádu bývalého premiéra Šigerua Išibu, ktorého Takaičiová nahradila v októbri. Japonsko po desaťročiach deflácie v poslednom období bojuje s prudkým rastom životných nákladov a dlhodobo slabým jenom, ktorý zdražuje dovoz.
Predčasné voľby budú pre Takaičiovú prvým veľkým testom od nástupu do funkcie a rozhodnú o tom, či získa silnejší mandát na presadzovanie svojich hospodárskych a bezpečnostných priorít.