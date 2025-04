Tak skoro si maratón nezabehnú. Športovci močili na stenu strednej školy, dostali tvrdý trest - VIDEO

Tri roky – presne takúto dlhú dobu sa nemôže zúčastniť akéhokoľvek oficiálneho maratónu približne desiatka bežcov.

V marci sa zúčastnili podujatia v čínskom meste Su-čou. Oficiálnym dôvodom je nevhodné správanie. Aj samotný maratón bol pre to sankcionovaný.

Bežci sa rozhodli vykonať malú potrebu v blízkosti strednej školy. Informoval o tom web sport.cz.

„Hanba,“ reagovali čínske médiá na adresu bežcov, keď sa ich video kolovalo po internete.

Domáca atletická asociácia okamžite začala vyšetrovanie, na základe záberov identifikovala bežcov a udelila im trest trvajúci do 1. marca 2028.

Neďaleko miesta, kde bežci močili, boli mobilné toalety, ale oni sa rozhodli použiť stenu školy, ktorá bola viditeľne označená. Ďalší bežci ich natočili a vyfotografovali.

Shameful! Several runners who participated in the Suzhou #Marathon on March 3 were reported by netizens on social media for allegedly urinating in public near the gate of a school. Relevant authorities have launched an investigation into the matter. pic.twitter.com/XvCGIQFo90

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) March 3, 2025