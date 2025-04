Navrátilová sa tvrdo obula do transrodovej bežkyne: Ten chlap vie, že podvádza, ja mu to nežeriem - FOTO

Tenisová legenda Martina Navrátilová je známou bojovníčkou za práva žien. Jednou z hlavných oblastí, ku ktorej sa často vyjadruje, je účasť transsexuálnych športovcov v ženských športoch.

Tentoraz jej do oka padla účastníčka bostonského maratónu Riya Youngová. Informoval o tom web sport.cz.

Tá sa pôvodne narodila ako muž. Bežkyňa súťažila na Bostonskom maratóne v kategórii žien od 55 do 60 rokov. Trať zdolala za štyri hodiny, 14 minút a 46 sekúnd.

Bostonský maratón bol jedným z prvých veľkých pretekov, ktorý zaviedol kategóriu pre nebinárnych bežcov.

Teda športovcov, ktorí sa necítia byť ani mužom, ani ženou.

„Ten chlap vie, že podvádza. Ja mu to nežeriem,“ okomentovala výkon Youngovej deväťnásobná wimbledonská šampiónka vo dvojhre.

This male knows he is cheating . And I am not here for it. https://t.co/BSa8a6wa0k

— Martina Navratilova (@Martina) April 21, 2025