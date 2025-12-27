Taiwan zasiahlo ďalšie silné zemetrasenie

Zemetrasenie s magnitúdom 6,6 zasiahlo v sobotu severovýchodne pobrežie Taiwanu. Uviedla to Geologická služba Spojených štátov amerických (USGS). Ide o druhý silný otras, ktorý ostrov zasiahlo v priebehu niekoľkých dní.
Taiwanský meteorologický úrad, ktorý zaznamenal magnitúdu 7,0, uviedol, že zemetrasenie udrelo o 23:05 miestneho času v hĺbke 73 kilometrov pod morom v okrese I-lan, juhozápadne od hlavného mesta Tchaj-pej. Miestne médiá informovali, že sa budovy v Tchaj-peji rozkývali a otrasy cítili ľudia po celom Taiwane.
Taiwan leží v tichomorskom Ohnivom kruhu, ktorý je známy seizmickou aktivitou a často čelí zemetraseniam. Podľa USGS je krajina seizmicky najaktívnejšou zónou na svete. V stredu zasiahlo juhovýchod ostrova zemetrasenie s magnitúdou 6,0.
Ostrov naposledy zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 7,4 v apríli minulého roka, ktoré bolo podľa úradov najsilnejšie za ostatných 25 rokov. Vtedy zahynulo najmenej 17 ľudí, zemetrasenie spôsobilo masívne zosuvy pôdy a vážne poškodenie infraštruktúry pri meste Chua-lien.