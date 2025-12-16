Japonsko zrušilo výstrahu pred megazemetrasením, ktoré by mohlo zabiť až 200-tisíc ľudí

Japonsko v utorok zrušilo zriedkavú výstrahu pred možným megazemetrasením týždeň po tom, čo 8. decembra zasiahlo severné pobrežie krajiny zemetrasenie s magnitúdom 7,5. Podľa Japonskej meteorologickej agentúry (JMA) a Agentúry pre zvládanie požiarov a katastrof (FDMA) zemetrasenie vyvolalo cunami vlny vysoké až 70 centimetrov a zranilo viac ako 40 ľudí, pričom neboli hlásené vážne škody.
Po otrasoch vydali predstavitelia JMA zriedkavú výstrahu, ktorá upozorňovala na zvýšené riziko megazemetrasenia s magnitúdom 8,0 alebo vyšším v severnej časti krajiny. Vedci uvádzajú, že po zemetrasení s magnitúdom 7,0 alebo vyšším je pravdepodobnosť megazemetrasenia do siedmich dní približne jedno percento.
Výstraha vyzývala obyvateľov, aby sa pripravili na rýchlu evakuáciu a mali pripravené núdzové tašky. Podľa predstaviteľa JMA Isseiho Suganumu výstražné obdobie skončilo o polnoci, no varoval, že zemetrasenia sa môžu opakovať a obyvatelia by mali zostať ostražití. JMA uviedla, že riziko megazemetrasenia na severnom pobreží naďalej pretrváva, no časom bude klesať.
Podľa vládnych usmernení z marca by megazemetrasenie v oblasti Hokkaidó-Sanriku mohlo spôsobiť prílivovú vlnu cunami vysokú až 30 metrov, zabiť až 199-tisíc ľudí, zničiť približne 220-tisíc domov a budov a spôsobiť ekonomické škody až do výšky 31 biliónov jenov (200 miliárd dolárov).