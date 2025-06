Tabaková o kontroverznej boxerke Imane Khelifovej: Všetci sme vedeli, že nie je žena

Uniknutá lekárska správa odhalila, že alžírska boxerka Imane Khelifová, ktorá získala vlani zlatú medailu na ženskom boxerskom turnaji na olympiáde v Paríži, je biologickým mužom.

Hanba pre olympijský výbor

Britský web The Telegraph tvrdí, že sa dostal k výsledkom testov z roku 2023, ktoré jasne dokazujú, že víťazka kategórie do 66 kg Imane Khelifová je biologickým mužom. Napriek tomu jej Medzinárodný olympijský výbor (MOV) povolil súťažiť.

„Jednoznačne hanba Medzinárodnému olympijskému výboru, ktorý povolil Imane Khelifovej štart medzi ženami,“ reagovala na uniknutú zdravotnú správu bývalá profesionálna tenistka a exposlankyňa Národnej rady SR Romana Tabaková. „Všetci sme vedeli aj videli, že nie je žena,“ uviedla ďalej Tabaková pre agentúru SITA.

„Už vôbec to, že talianska športovkyňa Angela Carini, ktorá sa rozplakala po zápase a to vzdala a hovorila, že ide o mužskú silu, že toto nikto vôbec neakceptoval a Khelifovú nechali naďalej bojovať, tak toto je presne príklad novej ideológie wokizmu, čo na Slovensku pretláča Progresívne Slovensko a SaS a treba to zastaviť,“ vyhlásila tiež Tabaková a na adresu Khelifovej ďalej uviedla, že takýto muž nemá čo robiť medzi ženami. „Zmaril ženám, ktoré dlhoročne trénujú, olympijský sen,“ uviedla.

Alžírska boxerka Imane Khelifová. Foto: archívne, SITA/AP

Podľa Tabakovej by mal Medzinárodný olympijský výbor vymeniť svojich členov a „zastaviť toto novodobé šialenstvo“, ktoré má na svedomí poníženie športovcov a tejto úžasnej olympijskej udalosti. „Hanba aj magazínu Vogue, ktorý dal automaticky Imane Khelifovú na titulku,“ nešetrila Tabaková kritikou ani na adresu známeho módneho magazínu. Podľa slov extenistky aj samotný otvárací ceremoniál olympiády v Paríži bol úplne scestný.

Kontroverzná alžírska boxerka Imane Khelif na titulke módneho magazínu Vogue. Vogue/Instagram

Khelifová je biologický muž

Správa, ktorá bola založená okrem iného na magnetickej rezonancii panvovej oblasti odhalila nasledujúce fakty: Imane Khelifová nemá maternicu ani vaječníky, namiesto toho má vnútorné semenníky a mikropenis. Okrem toho má chromozómy XY a hodnotu mužského testosterónu 14,7, pričom biologické ženy dosahujú maximálny limit 3,0. Medzinárodný olympijský výbor však ignoroval výsledky testov a umožnil Khelifovej ako aj Lin Yu-ting z Taiwanu súťažiť v Paríži. Obe získali zlato.