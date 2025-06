Sybiha: Rusko nedosiahlo žiadny strategický cieľ, „miliónové“ straty boli zbytočné

Ruské straty vo vojne na Ukrajine, ktoré v stredu podľa generálneho štábu ukrajinskej armády prekročili milión vojakov, boli zbytočné, keďže Moskva počas viac ako trojročnej vojny nedosiahla žiadny strategický cieľ. Na platforme X to uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.

„Dnes straty Ruska na Ukrajine dosiahli milión mŕtvych a zranených v bojoch. Zbytočne bolo zničených milión životov. Rusko nedosiahlo žiadny strategický cieľ svojej totálnej invázie. A ani nedosiahne. Ukrajina túto vojnu nezačala a viac ako ktokoľvek iný si želá, aby sa skončila. Sme oddaní mieru. Iba Rusko bráni mierovým snahám, odmieta prímerie a stretnutie lídrov a robí všetko pre to, aby vojnu predĺžilo,“ uvádza sa v ministrovom príspevku.

Today, Russian losses in Ukraine reached one million killed and wounded in action. 1.000.000 lost for nothing—Russia has not achieved a single strategic goal of its full-scale invasion. And it won’t.

Ukraine didn’t start this war and wants it to end more than anyone else. We are… pic.twitter.com/4UMADIWyrO

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 12, 2025