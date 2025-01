Svitko bol na Rely Dakar v stredu tesne za Top 3, v celkovej klasifikácii sa udržal v elitnej desiatke - FOTO, VIDEO

aktualizované 15. januára, 15:40

Slovenský motocyklista Štefan Svitko je na dobrej ceste, aby na prestížnej Rely Dakar v Saudskej Arábii skončil v celkovom poradí v elitnej desiatke. Pred sebou má už len dve etapy, podujatie vyvrcholí v piatok v Šubajtahu.

Štyridsaťdvaročný Žaškovčan v stredu dokonca atakoval Top 3 v hodnotení 10. etapy. Najlepší jazdci už sú v cieli a Svitko je na 4. priečke.

Udržal sa v Top 10

V utorok jazdci absolvovali 638 kilometrov so štartom v Haráde a cieľom v Šubajtahu, z nich bolo len 119 km meraných úsekov.

Svitko túto porciu absolvoval za 2 hodiny, 5 minút a 13 sekúnd, za víťazným Juhoafričanom Michaelom Dohertym zaostal o 5 minút a 10 sekúnd.

Po hektickom utorku, počas ktorého Svitko na trati pomáhal zranenému súperovi, figuroval Slovák napokon na 10. pozícii celkového poradia a na rovnakom stupienku je aj po strede.

„Dnes to bola krátka etapa. Na tento piesok som čakal a konečne to prišlo. Dnes to bolo krátke, ale vedel som, že to pre mňa bude náročné, keďže bojujem s Toby Ebsterom o 9. miesto. Musel som do toho dať všetko a natrénované duny som chcel využiť. Urobil som maximum pre úspech a dostal som zo seba všetko,“ uviedol Svitko vo videu na svojich sociálnych sieťach.

Lídrom stále Austrálčan

Stále vedie Austrálčan Daniel Sanders o viac ako 16 minút pred Španielom Toshom Schareinom, tretí je Francúz Adrien van Beveren s mankom cez 22 minút. Svitko zaostáva za Sandersom o 2:10:07 h.

Slovenský jazdec na deviatu pozíciu Rakúšana Tobiasa Ebstera stráca 4 minúty a 27 sekúnd, pred jedenástym Portugalčanom Ruiom Goncalvesom má náskok 33 minút a 41 sekúnd.

Ďalší Slováci

Slovensko má zastúpenie aj v súťaži kamiónov, v ktorej je mechanik Ľubomír Palčo súčasťou posádky Maďara Zsolta Darázsiho.

V kategórii Classic je súčasťou štartového poľa tandem Juraj Ulrich, Ľuboš Schwarzbacher. Vo štvrtok 16. januára na pretekárov čaká 506 km a z nich 280 km meraných úsekov.