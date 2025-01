Svitko má po polovici Rely Dakar mozole na rukách. Držte palce, ešte sa toho veľa zmení, odkazuje – VIDEO

Slovenský motocyklista Štefan Svitko priznal, že ani tohtoročná Rely Dakar v Saudskej Arábii nie je ľahká. V sobotňajšej šiestej etape z Hailu do Al Duwadimi, v ktorej bolo 606 kilometrov meraných úsekov, obsadil 15. miesto a v celkovom hodnotení si polepšil o dve priečky. Momentálne figuruje na 12. pozícii.

Svitko tvrdí, že počas sobotňajšej etapy sa mu išlo dobre, akurát sa v prvej polovici trochu vytrápil pre horšie nastavené osvetlenie roadbooku.

„Prvých 250 kilometrov som do roadbooku poriadne nevidel, pretože bol strašne tmavý. Bolo to také trápenie. Počas tankovania som zvýšil kontrast a už to bolo lepšie. Záver bol po pieskových dunách, ktoré som si užil. Pätnáste miesto nie je bohviečo, ale motorka zatiaľ drží, všetko v poriadku a nespadol som,“ uviedol Svitko vo videu na Facebooku.

Na pretekárov čaká ešte druhá polovica Rely Dakar 2025, no Svitko je pozitívne naladený. „Cítim sa dobre. Trošku už mám ‚mozolíky’… Držte palce, ešte sa toho veľa zmení,“ skonštatoval Svitko.