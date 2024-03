Svetové turné „Thirty Seconds to Mars“ je oslavou fanúšikov po celom svete. Už čoskoro vystúpia aj na Slovensku!

Multiplatinová kapela Thirty Seconds to Mars, zložená z bratov Shanona Leta a oscarového herca Jareda Leta, sa triumfálne vracia na koncertné pódiá. Svojim v poradí šiestym štúdiovým albumom „It´s The End of The World But It´s a Beautiful Day“ ohlasujú novú éru kapely. Chcú skúmať tejmnejšie stránky ľudstva, no zároveň naďalej pripomínať, že napriek zdanlivo nemožným životným prekážkam, je stále možné nájsť vo svete krásu. Thirty Seconds to Mars sú už roky známi svojimi filozofickými textami, sugestívnou hudbou a atmosferickými koncertnými vystúpeniami. Práve týmto si získali srdcia fanúšikov po celom svete a vytvorila sa okolo nich veľmi súdržná fanúšikovská základňa, ktorú Jared Leto pomenoval „Echelon“. Thirty Seconds to Mars a ich Echelon sa nezaoberajú otázkami ľudskosti a (ne)spravodlivosti vo svete iba vo filozofickej rovine, ale priamo podporujú rôzne filantropické a humanitárne projekty aj finančne.

Z aktuálneho albumu bol do sveta pustený prvý singel s názvom „Stuck“, ktorý okamžite zaznamenal úspech a na YouTube má už viac ako 18 miliónov pozretí.

Aj ďalšie single z albumu sa stretli s veľkým ohlasom. Skladba Seasons patrí už niekoľko týždňov medzi najviac hrané v rádiách po celo svete.

V súvislosti s novým albumom a oznámením novej éry sa skupina vydala na svetové turné, ktoré Jared Leto ohlásil veľmi pompéznym spôsobom – uskutočnil horolezecký výstup na vrchol budovy Empire State Building, k čomu dostal legálne povolenie ako prvý človek na svete. Svojej povesti „exota“ nezostal nič dlžný a naďalej pokračuje v extravagantných počinoch, aby upozornil na dôležité otázky ľudského pôsobenia na Zemi.

Svetové turné Thirty Seconds to Mars s názvom „Seasons World Tour“ bolo odštartované prvým koncertom 14. marca 2024 v Chile. Jednou zo zastávok turné bude aj Slovensko! 10. mája 2024 vystúpi skupina Thirty Seconds to Mars v Bratislave.

„Toto turné je oslavou VŠETKÝCH našich fanúšikov – či už ste nás objavili v skorých rokoch 2000 na alternatívnej rockovej či emo scéne alebo ste sa stali našimi fanúšikmi o pár rokov neskôr vďaka TikToku. Náš koncertný setlist obsahuje klasické skladby, ktoré sme už roky nehrali, spolu so všetkými hitmi z rôznych Seasons (období) našej kapely“, odkazujú svojim fanúšikom Thirty Seconds to Mars.

THIRTY SECONDS TO MARS

SEASONS WORLD TOUR 2024

10. MÁJ 2024/TIPOS ARÉNA/BRATISLAVA

Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk

