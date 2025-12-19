Svetové hviezdy na čele s favorizovaným Odermattom zaskočil český reprezentant Zabystřan

Český reprezentant Jan Zabystřan šokoval konkurenciu a stal sa víťazom superobrovského slalomu na pretekoch Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v talianskej Val Gardene.
Odermatt vyhral v tejto sezóne po obrovskom slalome a super G už aj zjazd - VIDEO
Dvadsaťsedemročný rodák z Kadane dosiahol svoj premiérový triumf na tomto fóre. So štartovým číslom 29 predviedol čistú jazdu a časom 1:24,86 min na druhú priečku odsunul dovtedajšieho lídra Marca Odermatta zo Švajčiarska.
Doterajším maximom Zabystřana v SP bola ôsma pozícia v marci 2025 v nórskom Kvitfjelli. Čech dosiahol o 22 stotín sekundy lepší čas ako favorizovaný švajčiarsky súper.
Andreasa Žampu mrzí 19 stotín, ktoré mu chýbali na body v Beaver Creeku
Odermatt sa napriek tomu dostal na čelo hodnotenia super-G a pred Rakúšanom Vincentom Kriechmayrom má náskok trinástich bodov.
„Vždy som si myslel, že ak sa raz dostanem do prvej trojky, bude to úžasné. Keď som prešiel cieľom a uvidel zelené svetlo, bol to pre mňa veľký moment. Som rád, že som prvý Čech, ktorý vyhral na tejto úrovni, a verím, že ma to posunie ďalej,“ povedal Zabystřan.
Premiérové víťazstvo prišlo až v 34 rokoch. Lyžiar Brennsteiner ovládol obrovský slalom, Odermatt nedokončil - VIDEO
Odermatt, ktorý smeruje za piatym veľkým krištáľovým glóbusom, sa pripravuje na budúcoročné zimné olympijské hry Taliansku. „Som veľmi spokojný s výkonom, urobil som všetko, čo som mohol. V sobotu budú podobné preteky a je potrebné čakať aj na posledného jazdca,“ povedal Švajčiar. Na doplnenie, v sobotu je vo Val Gardene na programe zjazd.
S 50 víťazstvami je Odermatt na štvrtom mieste historického rebríčka mužov za Ingemarom Stenmarkom (86), Marcelom Hirscherom (67) a Hermannom Maierom (54). Absolútny rekord drží Mikaela Shiffrinová so 105 víťazstvami.