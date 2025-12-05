Odermatt vyhral v tejto sezóne po obrovskom slalome a super G už aj zjazd - VIDEO

Marco Odermatt ovládol prvý zjazd sezóny Svetového pohára alpských lyžiarov v Beaver Creeku.
SITA
SITA
2 min. čítania
LYŽOVANIE SP: Zjazd mužov v Beaver Creeku
Švajčiarsky lyžiarsky fenomén Marco Odermatt oslavuje 48. víťazstvo v pretekoch Svetového pohára v kariére. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Lyžovanie Lyžovanie z lokality Spojené štáty americké

Marco Odermatt je stále žiariaci fenomén svetového zjazdového lyžovania. Po obrovskom slalome v Söldene a super G v Copper Mountain ovládol Švajčiar aj prvý zjazd sezóny v rámci Svetového pohára 2025/2026 alpských lyžiarov v americkom Beaver Creeku.

Pred domácim Ryanom Cochranom-Sieglem mal v cieli náskok 30 stotín sekundy. Pripísal si 48. víťazstvo v pretekoch SP v kariére.

„Bol to pre mňa perfektný deň. Ráno som sa cítil naozaj dobre napriek dvom náročným tréningom. Bola hustá hmla a zlá viditeľnosť na tréningu, necítil som sa pohodlne, ale dnes bolo svetlo oveľa lepšie. Tak som to využil,“ uviedol Odermatt na webe Medzinárodnej lyžiarskej federácie.

Druhé miesto Cochrana-Siegleho znamená, že americký lyžiar sa dostal na pódium v Beaver Creeku prvýkrát od roku 2014. Vtedy Steven Nyman skončil tretí. Aktuálne bol tretí Nór Adrian Smiseth Sejersted (+0,69 s), ktorý sa na stupne víťazov v zjazde v rámci Svetového pohára postavil po prvý raz.

„Mal som toľko času, aby som niečo dosiahol a konečne sa to podarilo. Mám pocit, že čím sa menej snažím, tým mi všetko ide lepšie. Mám 33 rokov, ale učím sa pri lyžovaní každý deň,“ uviedol Cochran-Siegle.

Štvrtkové preteky boli pôvodne naplánované na piatok, ale organizátori ich pre nepriaznivú predpoveď počasia posunuli o jeden deň skôr.

Viac k osobe: Marco Odermatt
Firmy a inštitúcie: Medzinárodná lyžiarska federácia FIS
Okruhy tém: Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 Víťaz Zjazd mužov
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk