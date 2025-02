Svetová zdravotnícka organizácia vyzýva USA, aby prehodnotili svoj odchod

Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa v pondelok ohradil voči argumentom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré použil na odôvodnenie vystúpenia Spojených štátov z organizácie. Tedros Adhanom Ghebreyesus opäť vyzval Washington, aby svoj odchod z WHO prehodnotil.

Spojené štáty americké sú najväčším darcom WHO a ich vystúpenie z organizácie spôsobí veľkú dieru v jej rozpočte a obmedzí jej schopnosť reagovať na globálne hrozby pre verejné zdravie. „Ľutujeme toto rozhodnutie a dúfame, že USA to prehodnotia,“ povedal generálny riaditeľ WHO na zasadnutí jej výkonnej rady.

Za posledných sedem rokov WHO zaviedla „najhlbšie a najrozsiahlejšie reformy v histórii organizácie„, povedal Tedros. Zdôraznil pritom, že organizácia pracuje na rozšírení svojej darcovskej základne. V reakcii na obvinenie, že WHO „nesprávne riešila pandémiu Covid-19“, Tedros poukázal na rýchle opatrenia, ktoré organizácia podnikla od prvých signálov o „vírusovej pneumónii“ šíriacej sa v Číne, aby varovala svet, a zverejnila usmernenia, aby chránila obyvateľstvo.