Svetová jednotka Swiateková sa dohodla s Fissettom, ten nedávno skončil pri Osakovej

Bývalú svetovú jednotku vymenil za tú súčasnú. Belgický tréner Wim Fissette sa ujal dozoru nad najlepšou svetovou tenistkou Igou Swiatekovou, resp. stal sa členom jej tímu.

Pritom 44-ročný Belgičan ešte nedávno viedol Japonku Naomi Osakovú, ale pred mesiacom sa pracovne rozišli. Fissette má vo svojom úspešnom trénerskom životopise aj roky či mesiace strávené v spoločnosti ďalších bývalých svetových jednotiek – Belgičanky Kim Clijstersovej, Bielorusky Viktorie Azarenkovej, Rumunky Simony Halepovej či Nemky Angelique Kerberovej.

Ešte nehrala

Bronzová medailistka z OH 2024 v Paríži sa na súťažných dvorcoch nepredstavila od štvrťfinálovej prehry na US Open v New Yorku s Američankou Jessicou Pegulovou.

V najbližších týždňoch bude musieť bojovať o udržanie postu svetovej jednotky s bieloruskou rivalkou Arinou Sobolenkovou.

Má skvelý prístup

„S radosťou oznamujem, že Wim Fissette sa pripája k nášmu tímu. Pripravujem sa na majstrovský turnaj WTA, Finals ale moja perspektíva je ako vždy dlhodobá, nie krátkodobá. Veľakrát som už vravela, že moja kariéra je pre mňa maratón, nie šprint. A tomu prispôsobujem aj svoje rozhodnutie a pracovné povinnosti,“ vyhlásila Iga Swiateková na sociálnej sieti.

Pokračovala: „Som nadšená a veľmi sa teším na spoluprácu s Wimom. Zdá sa, že má skvelý prístup, víziu a obrovské skúsenosti na špičkovej tenisovej úrovni. Vždy je kľúčové snažiť sa navzájom lepšie spoznať. Už sa nemôžem dočkať, až budem súťažiť pod jeho vedením.“