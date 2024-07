Svet bedmintonu prišiel o talentovaného hráča, 17-ročný športovec zomrel počas zápasu na juniorskom šampionáte

Svet bedmintonu prišiel o talentovaného hráča. Počas juniorského šampionátu v Indonézii došlo k náhlej smrti iba 17-ročného čínskeho reprezentanta Čanga Č‘-ťiea.

V zápase proti japonskému hráčovi skolaboval a lekári mu už nedokázali pomôcť. Správu o jeho úmrtí priniesla TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

„Vyšetrenia ukázali rovnaké výsledky, mladý hráč utrpel náhlu zástavu srdca,“ povedal hovorca Indonézskej bedmintonovej asociácie Broto Happy. Zo smrti mladého športovca je v šoku aj čínska bedmintonová asociácia.

„Bol to hráč, ktorý miloval bedminton a bol vynikajúcim športovcom národného mládežníckeho bedmintonového tímu,“ uviedli zástupcovia zväzu. Zároveň poďakovali všetkým zložkám, ktorí poskytli pomoc ich hráčovi a napísali, že „urobia, čo bude v ich silách, aby poskytli pomoc jeho rodine“.

Badminton Asia mourns the loss of a young star.

Our Deepest Condolences to his family, friends and the Chinese Badminton Association.#BadmintonAsia #BadmintonAsiaJuniorChampionships2024 #Badminton #BAJC2024 pic.twitter.com/lAX0DldhZk

— Badminton Asia (@Badminton_Asia) July 1, 2024