Švédsko v budúcom roku zvýši rozpočet na obranu o viac ako dve miliardy eur

Švédska vláda v budúcom roku zvýši rozpočet na obranu o 26,6 miliardy švédskych korún (približne 2,41 miliardy eur), čím sa výdavky na obranu dostanú na úroveň 2,8 percenta hrubého domáceho produktu krajiny (HDP). Švédsky premiér Ulf Kristersson v pondelok povedal, že zvýšenie predstavuje „ďalší veľký krok v zbrojení švédskej obrany“.
Financie majú poslúžiť na nákup raketometov, vojenských vozidiel, nových lodí pre námorníctvo a na posilnenie systémov protivzdušnej obrany. „V dnešnej napätej situácii sú tieto investície úplne kľúčové,“ povedal švédsky minister obrany Pål Jonson a dodal, že vojna na Ukrajine sa stala „rozhodujúcou“ pre bezpečnosť Švédska.
Štokholm už v marci oznámil, že v nasledujúcom desaťročí investuje do obrany približne 300 miliárd korún (zhruba 26,55 miliardy eur). Cieľom je zvýšiť výdavky na obranu na 3,5 percenta HDP do roku 2030, z aktuálnych 2,4 percenta.
Švédsko po ruskej invázii na Ukrajinu opustilo svoju dvestoročnú politiku vojenskej neutrality a požiadalo o členstvo v NATO. V marci 2024 sa stalo 32. členom aliancie.