Švajčiarsko hlási smutnú správu. Pri tragédii v Crans Montane zomrelo deväť futbalistov

Švajčiarsky futbalový zväz (SFV) na svojom webe napísal, že pri tragédii v Crans Montane prišlo o život až deväť tamojších futbalistov.
„S veľkým smútkom sme prijali správu, že pri tejto tragédii prišlo o život aj deväť mladých švajčiarskych futbalistov z troch regionálnych klubov západného Švajčiarska. Ďalší mladí hráči utrpeli zranenia,“ začal zväz.
Prežil tragédiu v Crans Montane. Tridsať percent futbalistovho tela pokrývajú popáleniny, ale zachránil priateľku
„Naše myšlienky sú s rodinami, príbuznými, spoluhráčmi, trénermi a všetkými, ktorých táto nepochopiteľná strata zasiahla. Švajčiarsky futbal smúti spoločne. Zosnulí hráči boli súčasťou svojich klubov, súčasťou tímov a kruhov priateľov – a súčasťou komunity, ktorá žije vášňou, súdržnosťou a spoločnými snami. Ich smrťou zanechali prázdno, ktoré presahuje rámec športu. Chýbajú ako spoluhráči, priatelia, členovia klubov a mladí ľudia s budúcnosťou,“ uviedol ďalej.
SFV smúti a sústrastne súcití so všetkými obeťami tejto katastrofy, ako aj s ich rodinami a blízkymi, doplnil zväz vo vyhlásení.
„Naše myšlienky sú s všetkými postihnutými – dnes aj po tomto dni,“ dodala organizácia vo vyjadrení.
Pri incidente, kde vypukol požiar v bare počas novoročných osláv, zomrelo 40 ľudí, medzi nimi boli aj neplnoletí.
Švajčiarski predstavitelia uviedli, že požiar sa šíril veľkou rýchlosťou po tom, ako plamene dosiahli strop a spustili „bleskový výbuch“, ktorý spôsobil, že všetky horľavé materiály v suteréne podniku sa vznietili takmer súčasne.