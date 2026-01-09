Švajčiarsko hlási smutnú správu. Pri tragédii v Crans Montane zomrelo deväť futbalistov

Zväz smúti a sústrastne súcití so všetkými obeťami tejto katastrofy, ako aj s ich rodinami a blízkymi.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Switzerland Bar Fire
KMourners gather to lay down flowers and light candles to remember the victims of the fire at the "Le Constellation" bar and lounge leaving people dead and injured, during New Year's celebration, in Crans-Montana, Switzerland, on Thursday, Jan. 1, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)
Švajčiarsky futbalový zväz (SFV) na svojom webe napísal, že pri tragédii v Crans Montane prišlo o život až deväť tamojších futbalistov.

„S veľkým smútkom sme prijali správu, že pri tejto tragédii prišlo o život aj deväť mladých švajčiarskych futbalistov z troch regionálnych klubov západného Švajčiarska. Ďalší mladí hráči utrpeli zranenia,“ začal zväz.

„Naše myšlienky sú s rodinami, príbuznými, spoluhráčmi, trénermi a všetkými, ktorých táto nepochopiteľná strata zasiahla. Švajčiarsky futbal smúti spoločne. Zosnulí hráči boli súčasťou svojich klubov, súčasťou tímov a kruhov priateľov – a súčasťou komunity, ktorá žije vášňou, súdržnosťou a spoločnými snami. Ich smrťou zanechali prázdno, ktoré presahuje rámec športu. Chýbajú ako spoluhráči, priatelia, členovia klubov a mladí ľudia s budúcnosťou,“ uviedol ďalej.

SFV smúti a sústrastne súcití so všetkými obeťami tejto katastrofy, ako aj s ich rodinami a blízkymi, doplnil zväz vo vyhlásení.

„Naše myšlienky sú s všetkými postihnutými – dnes aj po tomto dni,“ dodala organizácia vo vyjadrení.

Pri incidente, kde vypukol požiar v bare počas novoročných osláv, zomrelo 40 ľudí, medzi nimi boli aj neplnoletí.

Švajčiarski predstavitelia uviedli, že požiar sa šíril veľkou rýchlosťou po tom, ako plamene dosiahli strop a spustili „bleskový výbuch“, ktorý spôsobil, že všetky horľavé materiály v suteréne podniku sa vznietili takmer súčasne.

