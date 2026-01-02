Pri požiari v bare v Crans Montane zomrelo asi 40 ľudí. Počet obetí sa môže zvýšiť, keďže mnohí sú stále nezvestní

Švajčiarsky prezidentGuy Parmelin vyhlásil v súvislosti s novoročnou tragédiou vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku v Crans Montane päťdňový štátny smútok.
„Ide o jednu z najväčších tragédií, aké naša krajina zažila,“ povedal novinárom Parmelin, ktorý do prezidentského úradu nastúpil len vo štvrtok. „Je to pohroma bezprecedentných, desivých rozmerov,“ dodal s tým, že v krajine stiahnu vlajky na päť dní na pol žrde.
Presná príčina požiaru, ktorý v populárnom bare La Constellation vypukol počas silvestrovskej noci okolo 1.30 h stále nie je známa. Známy nie je ani presný počet osôb, ktoré sa v bare s celkovou kapacitou asi 300 ľudí v tom čase nachádzali.
Pri požiari v bare v Crans Montane údajne zomrelo niekoľko desiatok ľudí, teroristický útok úrady vylúčili
Podľa policajného šéfa kantónu Valais Frederica Gislera, úrady zatiaľ napočítali „približne 40 ľudí, ktorí zomreli, a približne 115 ľudí, ktorí boli zranení, väčšina z nich vážne.“
Mnohí sú stále nezvestní
Taliansky veľvyslanec vo Švajčiarsku neskôr agentúre AFP povedal, že počet mŕtvych stúpol na 47, ale švajčiarska polícia uviedla, že presné číslo nemôžu potvrdiť, pretože veľa ľudí je stále nezvestných.
Identifikácia všetkých obetí môže podľa polície trvať dni až týždne, čo necháva rodiny nezvestných v obrovskej neistote. Gisler potvrdil, že miestne úrady sú „v úzkom kontakte s rodinami obetí, ktoré informujú v reálnom čase, ako aj s dotknutými zahraničnými veľvyslanectvami.“
Obete zo zahraničia
„Vzhľadom na medzinárodnú povahu strediska v Crans môžeme medzi obeťami očakávať aj zahraničných cudzincov,“ povedal novinárom.
Tragický začiatok nového roka. Výbuch v bare v alpskom stredisku Crans Montana si vyžiadal mŕtvych aj zranených - FOTO
Talianky minister zahraničných vecí Antonio Tajani pre taliansku stanicu Rete 4 uviedol, že pri požiari bolo zranených približne 15 talianskych občanov a podobný počet ostáva nezvestný. Francúzske ministerstvo zahraničia informovalo o deviatich zranených a ôsmich nezvestných občanoch Francúzska.
Blízki smútia
Vo štvrtok večer sa v Crans Montane konala aj smútočná omša za obete smrteľného požiaru, na ktorej sa zúčastnilo približne štyristo ľudí. Neskôr sa stovky ďalších zišli na mieste nešťastia, kde zapálili sviečky a položili kvety na pamiatku obetí tragédie.
„Boli tam mŕtvi a zranení a máme blízkeho, ktorý je stále nezvestný. Nemáme o ňom žiadne správy,“ povedala jedna z účastníčok pre agentúru AFP.