Švajčiarske úrady identifikovali ďalšie telá obetí požiaru v lyžiarskom stredisku Crans-Montana

Švajčiarska polícia v nedeľu uviedla, že úrady vyšetrujúce novoročný požiar v zimnom stredisku Crans-Montana identifikovali celkovo 24 zo 40 obetí vrátane 11 maloletých a šiestich cudzích štátnych príslušníkov.
Smutná štatistika
Miestna polícia, ktorá už predtým identifikovala osem švajčiarskych obetí, oznámila, že identifikovala telá ďalších desiatich švajčiarskych štátnych príslušníkov – štyri ženy a šesť mužov vo veku 14 až 31 rokov, ako aj telá dvoch 16-ročných Talianov, 39-ročného Francúza, 16-ročného muža s dvojitým občianstvom Talianska a Spojených arabských emirátov, 18-ročného Rumuna a 18-ročného Turka.
Obrovská tragédia
Požiar v bare Le Constellation, ku ktorému došlo 1. januára, si vyžiadal celkovo 40 obetí na životoch a 119 zranených, z ktorých väčšina utrpela ťažké popáleniny.