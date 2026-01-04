Švajčiarske úrady identifikovali ďalšie telá obetí požiaru v lyžiarskom stredisku Crans-Montana

Požiar, ktorý vypukol v bare počas silvestrovských osláv, zabil 40 ľudí.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Switzerland Bar Fire
Ľudia zapaľujú sviečky pri zatvorenom bare Le Constellation v Crans-Montane vo švajčiarskych Alpách, kde počas novoročných osláv vypukol ničivý požiar a vyžiadal si obete a zranenia. Švajčiarsko, 2. januára 2026. Foto: AP Photo/ Antonio Calanni
Európa Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Európa

Švajčiarska polícia v nedeľu uviedla, že úrady vyšetrujúce novoročný požiar v zimnom stredisku Crans-Montana identifikovali celkovo 24 zo 40 obetí vrátane 11 maloletých a šiestich cudzích štátnych príslušníkov.

Smutná štatistika

Miestna polícia, ktorá už predtým identifikovala osem švajčiarskych obetí, oznámila, že identifikovala telá ďalších desiatich švajčiarskych štátnych príslušníkov – štyri ženy a šesť mužov vo veku 14 až 31 rokov, ako aj telá dvoch 16-ročných Talianov, 39-ročného Francúza, 16-ročného muža s dvojitým občianstvom Talianska a Spojených arabských emirátov, 18-ročného Rumuna a 18-ročného Turka.

Obrovská tragédia

Požiar v bare Le Constellation, ku ktorému došlo 1. januára, si vyžiadal celkovo 40 obetí na životoch a 119 zranených, z ktorých väčšina utrpela ťažké popáleniny.

Okruhy tém: Crans Montana Obete Požiar
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk