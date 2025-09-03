Demokrati chcú v prípade účasti vo vláde vyhostiť ruského veľvyslanca a zatvoriť ruskú ambasádu – VIDEO

Strana Demokrati predstavila balík opatrení, ktorými chce ochrániť Slovensko pred proruským vplyvom a kolaborantmi cudzej moci.
Demokrati chcú v prípade účasti vo vláde vyhostiť ruského veľvyslanca a zatvoriť ruskú ambasádu. Povedal to v stredu predseda tejto mimoparlamentnej strany Jaroslav Naď. Stretnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s Vladimirom Putinom a ďalšími predstaviteľmi autoritárskych režimov je podľa Demokratov ďalším smutným dôkazom, že predseda vlády nepracuje pre občanov Slovenska, ale pre záujmy Kremľa.

Balík opatrení

Strana preto predstavila balík opatrení, ktorými chce ochrániť Slovensko pred proruským vplyvom a kolaborantmi cudzej moci. „Fico sa opakovane stavia na stranu diktátorov a stretnutím v Číne definitívne zradil hodnoty, na ktorých stojí moderná Európa. Slovensko nesmie byť ruskou kolóniou. Preto v novej vláde presadíme zásadné opatrenia,“ povedal Naď, podľa ktorého Slovensko musí skoncovať s proruskými kolaborantmi.

Ako konkretizoval, zaviesť by chceli prísne bezpečnostné previerky vo všetkých obranných a bezpečnostných štruktúrach, ako aj v celej štátnej správe. „Dáme si pod lupu proruské extrémistické združenia a spolky, ktoré v prípade potreby rozpustíme a ich lídrov postavíme pred spravodlivosť. Vzdelávací systém upravíme tak, aby deti a mladí ľudia jasne chápali historické fakty, a to od zrady v roku 1939, cez okupáciu v roku 1968, november 1989, až po ruskú agresiu na Ukrajine v rokoch 2014 a 2022,“ povedal exminister obrany Naď.

Strana demokracie alebo strana diktatúry

Nevyhnutnou súčasťou podľa jeho slov bude aj vypnutie dezinformačných a proruských webov a stránok na sociálnych sieťach a úplné ukončenie našej závislosti od ruských energetických zdrojov. „Preveríme aj všetky väzby ruských štátnych organizácií na slovenské politické strany a vyvodíme konkrétnu zodpovednosť. A áno, vyhostíme ruského veľvyslanca a zatvoríme ruskú ambasádu. Slovensko musí byť suverénne a bezpečné,“ vyhlásil Naď.

Podpredseda Demokratov Eduard Heger dodal, že Slovensko si musí vybrať – buď bude stáť na strane demokracie, alebo na strane diktatúr. „Demokrati ponúkajú jasnú víziu, ktorá chráni našich občanov pred ruskou propagandou a pred kolaborantmi v politike. Robert Fico si vybral Putina, my si vyberáme Slovensko, jeho občanov a bezpečnú budúcnosť v Európskej únii a NATO,“ povedal.

