Novela Trestného zákona napomáha vzťahu medzi deťmi a rodičmi vo výkone trestu

Novela Trestného zákona napomáha vzťahu detí s rodičmi vo výkone trestu. Informovalo o tom ministerstvo spravodlivosti s vysvetlením, že výkon trestu má negatívne dopady na vzťah odsúdeného rodiča s maloletým dieťaťom. Výkon trestu môže tento vzťah nielen narušiť, ale aj úplne pretrhnúť.

Novela Trestného zákona, ktorú schválili minulý rok, zaviedla princípy restoratívnej justície a alternatívnych trestov. Ako uviedol rezort spravodlivosti, využívanie alternatívnych trestov pre odsúdených s maloletými deťmi bolo súčasne hlavnou témou odbornej konferencie pod záštitou ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) a Úradu komisára pre deti.

Domáce väzenie a elektronický monitoring

Odborníci sa na konferencii zhodli na tom, že trest má byť zameraný na páchateľa, no nemal by narúšať život jeho rodiny. Za efektívny považujú trest domáceho väzenia a elektronický monitoring.

„Implementácia princípov restoratívnej justície do slovenskej trestnej politiky umožňuje lepšiu prácu s páchateľmi. A to aj tým, že tradičné trestné konanie dopĺňa o vhodné alternatívy trestania, ktoré zohľadňujú vzťah rodičov s deťmi. Práve novela Trestného zákona posilňuje využívanie alternatívnych trestov, vrátane trestu domáceho väzenia, s aplikovaním prvkov elektronického monitoringu, čo môže zmierniť negatívne dopady na rodiny a umožniť deťom zostať vo vhodnejšom kontakte so svojimi rodičmi,“ vysvetlilo ministerstvo.

Narušenie vzťahov odsúdených a ich detí

Na nevyhnutnosť zmien, ak ide o alternatívne trestanie, upozornil na konferencii dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda. Ministerstvo pripomenulo, že nedávnym prieskumom v Banskobystrickom kraji sa poukázalo na závažné dôsledky narušenia vzťahov odsúdených a ich detí. Potvrdili sa tak súčasne výsledky prieskumu, ktorý v rokoch 2020 až 2024 vykonala Masarykova univerzita v spolupráci s Medzinárodným väzenským spoločenstvom v Českej republike.

„Tento výskum preukázal, že môžeme jednoznačne identifikovať narušenie vzťahovej väzby medzi rodičom a dieťaťom. Zároveň ukázal, že deti, ktorých rodičia sú vo výkone trestu, majú až päťkrát až osemkrát vyššiu pravdepodobnosť, že sa v budúcnosti samy dostanú do výkonu trestu. Alarmujúci je aj fakt, že po dva a pol roku väzby dieťa často stráca záujem o kontakt s rodičom a o akúkoľvek snahu o nápravu vzťahu,“ upozornila odborná poradkyňa komisára pre deti Markéta Gašajová.

Efektívne ukladanie alternatívnych trestov

Predsedníčka Mestského súdu Bratislava II Anna Križáková priblížila dopad restoratívnej a alternatívnej justície na výkon rodičovských práv a povinností. Upozornila na dôležitosť zachovania kontaktu. Trest by mal podľa nej postihovať páchateľa tak, aby mal čo najmenší vplyv na rodinu a aby rodičia mali zachované svoje práva a povinnosti.

„Najúčinnejšou výchovnou metódou je výchova prítomnosťou,“ podotkla Križáková, ktorá apeluje na využívanie alternatívnych trestov vždy, keď je to možné, aby sa minimalizovali negatívne dopady na rodiny a deti.

Generálny riaditeľ sekcie restoratívnej a alternatívnej justície rezortu spravodlivosti Daniel Petričko pokladá efektívnejšie ukladanie alternatívnych trestov za významnú zmenu pre posilnenie záujmov dieťaťa. Osobitnú pozornosť pritom venoval jednému z alternatívnych trestov, a to trestu domáceho väzenia a s ním spojenému elektronickému monitoringu.

Minimalizácia narušenia rodinných väzieb

Tento systém umožňuje odsúdeným zostať v domácom prostredí, a tým sa tak podľa Petrička minimalizuje narušenie rodinných väzieb a kontaktu s deťmi. Ďalej doplnil, že trest domáceho väzenia v sebe spája prvok nevyhnutného využívania technických prostriedkov.

„Keď sme nastúpili do funkcie a zvolili sme cestu postupných návštev so sudcami, bolo pre mňa zarážajúce, že v roku 2024, po desiatich rokoch fungovania elektronického monitoringu, mi niektorí kolegovia povedali, že tento systém evidujú, ale neukladajú ho, pretože o ňom nič nevedia,“ doplnil Petričko.

Využívanie alternatívnych trestov

Detský ombudsman Jozef Mikloško rovnako považuje alternatívne trestanie za dôležitý prostriedok, ak ide o naplnenie práv dieťaťa na zachovanie rodinných väzieb. „Chceme ukázať, že vieme spolupracovať, pretože žiadny rezort alebo inštitúcia nedokáže tento problém vyriešiť samostatne. To, čo deti najviac potrebujú, je spolupráca,“ uviedol Mikloško a upozornil na skutočnosť, že sa situácia detí celosvetovo zhoršuje.

Konferencia tak podľa rezortu spravodlivosti jasne poukázala na význam využívania alternatívnych trestov, ktoré pomáhajú zachovať rodinné väzby a zmierňujú negatívne dopady pre maloleté deti.