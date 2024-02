Susko žiada preskúmať postup belgických orgánov v kauze Chovanec, Blanár poslal diplomatickú nótu (video)

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) žiada preskúmať postup belgických orgánov vo veci úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca z roku 2018.

Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii. Ako ďalej povedal, z dostupných stanovísk súdnych znalcov totiž vyplývajú vážne pochybnosti o príčinách smrti Chovanca.

Uplynulo už šesť rokov

Susko pripomenul, že od smrti Chovanca na letisku Charleroi v Belgicku uplynulo už šesť rokov.

„Keďže rozhodnutie belgických justičných orgánov v tomto prípade by mohlo padnúť v druhej polovici marca a vyšetrovanie neobjasnilo existujúce nezrovnalosti, považujem za dôležité, aby SR v rámci možností, ktoré máme, urobila všetko na ochranu nebohého slovenského občana a jeho pozostalých,“ vyhlásil Susko.

Ako ďalej uviedol, rešpektuje nezávislosť belgickej súdnej moci a nechce zasahovať do jej rozhodovacej právomoci.

„No rovnako by som aj ja chápal vystúpenie predstaviteľov belgickej vlády, ak by sa niečo podobné stalo belgickému občanovi na území SR a nikto by za to neniesol zodpovednosť,“ zdôraznil minister.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Blanár odovzdal diplomatickú nótu

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) v tejto súvislosti uviedol, že Slovensko má vo veci smrti Chovanca v rámci vyšetrovania štatút poškodenej strany.

V tejto súvislosti podľa vlastných slov odovzdal belgickej veľvyslankyni na Slovenku diplomatickú nótu, v ktorej vyjadril vážne pochybnosti nad príbehom vyšetrovania.

„Súčasne sme v diplomatickej nóte zdôraznili náš eminentný záujem na dosiahnutí objektívneho vyšetrovania a spravodlivosti pre pozostalých,“ uviedol Blanár.

Doplnil, že verí, že belgické orgány vyvinú maximálne úsilie na dosiahnutie „spravodlivého a objektívneho posúdenia miery individuálnej zodpovednosti tých, ktorí mali ochrániť živor Chovanca“.