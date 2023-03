Superhrdina proti drakovi aj jednorožcom? Na plátna kín prišiel film Shazam! Hnev bohov

Ani superschopnosti antických hrdinov a bohov nemusia stačiť, ak sa proti ich nositeľom obrátia mýtické bytosti a tvory. Vo filmovej novinke, ktorá práve v týchto dňoch prišla do slovenských kín, o ne naozaj nebude núdza. Proti superhrdinským súrodencom sa postaví drak, kyklopovia či harpie. Objavia sa dokonca aj svojské jednorožce… Bude na mieste sa ich báť? A podarí sa zachrániť mesto i svet? Film SHAZAM! Hnev bohov ponúkne odpoveď na všetky tieto a mnohé ďalšie otázky.

Billy Batson a jeho súrodenci z pestúnskej rodiny žijú nezvyčajné životy. Snažia sa v nich skĺbiť svoje superhrdinské poslanie s pôsobením v rodine a na škole bez toho, aby sa ktokoľvek dozvedel, že disponujú nadprirodzenými schopnosťami – múdrosťou Šalamúna, silou Herkula, výdržou Atlasa, mocou Dia (Zeus), odvahou Achilla a rýchlosťou Merkúra, ktorých iniciály tvoria slovo SHAZAM. Stačí ho vysloviť a z teenagerov sa stanú superhrdinovia. Keď však na Zem prídu pomstychtivé staroveké bohyne s túžbou podmaniť si svet, ukáže sa, že čarovné slovíčko nemusí stačiť. Billy a jeho rodina budú vtiahnutí do boja o svoje schopnosti, životy blízkych aj osud civilizácie.

„Ten nápad sa mi ohromne páčil ešte predtým, než som vôbec čítal scenár,“ spomína na prvé stretnutie s príbehom herec Zachary Levi, predstaviteľ Billyho superhrdinského alter ega. „Pomyslel som si, že toto sú super ingrediencie na namiešanie naozaj úžasného pokračovania toho, čo sme už vytvorili. Takže som sa na to veľmi tešil, ako aj na to, že sa znova spoja všetci herci a štáb, ktorých mám tak rád, a navyše je to fakt zábavná rola. Veď môžem byť superhrdina, a to dokonca veľmi vtipný!“

Foto: Continental film

Okrem Leviho sa do hlavnej úlohy vracia aj Asher Angel, ktorý stvárňuje Billyho teenagerskú verziu. Jack Dylan Grazer sa na plátne objaví ako Billyho nevlastný brat a najlepší kamarát Freddy, ktorého si v superhrdinskej forme zahrá Adam Brody. Okrem nich sa môžeme tešiť napríklad na herečky Helen Mirren, Lucy Liu či Rachel Zegler. Skúsený herec Djimon Hounsou si zopakuje úlohu čarodejníka, ktorý Billymu pridelil jeho nadľudské sily.

Foto: Continental film

Druhú adaptáciu obľúbenej série komiksov vydavateľstva DC Comics má na svedomí režisér David F. Sandberg, ktorý zrežíroval prvý Shazamov príbeh v roku 2019, ale stojí aj za horormi Nezhasínaj! či Annabelle 2: Stvorenie zla. Pri príprave svojej novinky si užíval veľkolepé možnosti, ktoré mu pokračovanie ponúklo, ale tiež humor, ktorým sa SHAZAM! Hnev bohov vyznačuje. Príbeh, v ktorom skupinka teenagerov bojuje so starovekými bohyňami a ich mýtickými „zvieratkami“ si môžete práve teraz vychutnať v kinách na celom Slovensku. V pôvodnom anglickom znení, ale aj v slovenskom dabingu ich tam prináša distribučná spoločnosť Continental film.

