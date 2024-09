Sudca posunul vyhlásenie trestu pre Trumpa v prípade platieb za mlčanie, oznámi ho až koncom novembra

Bývalý prezident Donald Trump reční počas tlačovej konferencie v Trump Tower 31. mája 2024 v New Yorku. Trumpovi právnici poslali manhattanskému sudcovi v jeho trestnej veci týkajúcej sa peňazí za mlčanie list, v ktorom žiadajú o povolenie podať návrh na zrušenie rozsudku. V liste sudcovi Juanovi M. Merchanovi citovali rozhodnutie Najvyššieho súdu USA z 1. júla a požiadali sudcu, aby odložil Trumpovo odsúdenie, kým zváži rozhodnutie najvyššieho súdu a to, ako by mohlo ovplyvniť prípad v New Yorku. Foto: archívne, SITA/AP