STVR chystá na jeseň viacero zmien v spravodajstve, chce zvýšiť jeho dôveryhodnosť aj kvalitu

Jeseň prinesie viacero zmien do spravodajstva verejnoprávneho telerozhlasu, bude dynamickejšie a modernejšie. Ako informoval PR manažér Sekcie marketingu a komunikácie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Filip Púchovský, výrazné zmeny v spravodajskom vysielaní sú výsledkom iniciatívy generálnej riaditeľky STVR Martiny Flašíkovej.

Pripravujú niekoľko zmien

Nové vedenie verejnoprávneho vysielateľa zorganizovalo počas uplynulého víkendu pracovné stretnutie, išlo o prvý krok v rámci širšieho interného dialógu so zamestnancami spravodajstva. Výsledkom by mala byť transparentná príprava a realizácia plánovaných zmien. Ich cieľom je reálny reštart a modernizácia spravodajského a publicistického vysielania STVR, zvýšiť by mali aj jeho dôveryhodnosť a odbornú kvalitu.

„Ide o kľúčový krok v rámci širšej stratégie zefektívnenia a posilnenia obsahu STVR, ako aj pozície Slovenskej televízie a rozhlasu na mediálnom trhu. Chystané zmeny sa prioritne dotknú relácií Ranné správy, Správy o 19.00 aj vysielania spravodajského okruhu :24,“ priblížil Púchovský.

Ranné správy by mali byť po novom menej formálne, dynamickejšie a divákom by mali prinášať ranný prehľad očakávaných dôležitých udalostí dňa. Okrem denného sumáru aktuálnych udalostí z domova, zahraničia i regiónov sa diváci môžu tešiť aj na rozhovory so zaujímavými hosťami.

Nový prístup k reportážam

Relácia „prinesie živé vstupy s redaktormi STVR z terénu aj praktické témy, ktoré sa dotýkajú života Slovákov,“ uviedol Púchovský. Vo vysielaní budú aj výstupy zo športu, počasia či dopravnej situácie. Mnoho vizuálnych aj obsahových zmien čaká aj na Správy o 19:00, hlavná spravodajská relácia by sa vďaka nim mala zmodernizovať a zatraktívniť.

„Divákov čaká nový prístup k reportážam, založený najmä na dynamickejšom podávaní informácií a využívaní moderných prvkov. Viditeľnou vizuálnou zmenou bude väčšie zapojenie moderátorov, viac živých vstupov, intenzívnejšie využívanie grafických prvkov či LED obrazoviek v štúdiu,“ opisuje Púchovský.

Doplnil, že väčší priestor na obrazovke dostanú aj kľúčové témy z aktuálneho diania v regiónoch a zo zahraničia, a to aj vďaka doplneniu tém živými vstupmi odborných redaktorov z newsroomu alebo z terénu. Diváci sa môžu tešiť aj na nové grafické prvky a koncept dvojice moderátorov. Spravodajský okruh :24 bude vysielať aktuálne správy, bloky, živé vstupy redaktorov aj živé prenosy z tlačových konferencií.

Spravodajstvo ako vlajková loď

„Súčasťou celodenného vysielania spravodajského okruhu budú aj hostia, ktorí divákom vysvetlia aktuálne témy. Prúdové vysielanie s najnovšími udalosťami bude rozšírené o vysielania o 9:00, 10:30, 11.30 a o 13:30,“ priblížil Púchovský.

Od jesene sa bude relácia Komentáre dňa vysielať stabilne o 18:20, o 20:20 zas diváci môžu očakávať reláciu Svet :24, ktorá vytvorí priestor na rozoberanie aktuálneho diania a udalostí vo svete.

„Som presvedčená, že spravodajstvo má byť vlajkovou loďou verejnoprávneho vysielateľa. Aj z tohto dôvodu som sa rozhodla urobiť výrazné zmeny v koncipovaní spravodajských relácií a priniesť obsahové a vizuálne novinky, ktoré zatraktívnia naše spravodajské vysielanie pre televíznych divákov. Našou ambíciou je vytvoriť silné, nezávislé a profesionálne spravodajstvo, ktoré bude verejnosť vnímať ako dôveryhodný zdroj informácií – bez zavádzania, s dôrazom na fakty a nestrannosť. Tieto úpravy vnímam ako nevyhnutný krok k reštartu nášho vysielania a posilneniu pozície STVR v oblasti spravodajstva na mediálnom trhu,“ uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.