Matku mal trikrát bodnúť do chrbta, žena po hospitalizácii zomrela. Syn skončil v cele policajného zaistenia – FOTO

Vlastnú matku dobodal v sobotu popoludní v obci v okrese Nové Mesto nad Váhom 31 ročný muž. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Nové Mesto nad Váhom ho obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví. Keďže poškodená neskôr na následky zranení zomrela, skutok prekvalifikuje na zločin zabitia.
„Muž trikrát bodol do chrbta svoju 66-ročnú matku. Týmto konaním jej spôsobil rezné rany, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie a hospitalizáciu v nemocnici. Poškodená na následky zranení neskôr v nemocnici zomrela,“ informovala o rodinnej tragédii hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v TrenčínePetra Klenková.
Obvinený bol obmedzený na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. V prípade poškodenej bola vykonaná súdno-znalecká pitva. Prípad je podľa polície v súčasnosti predmetom znaleckého skúmania a zároveň prebiehajú ďalšie procesné úkony potrebné na jeho riadne a úplné objasnenie.