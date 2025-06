Studeničovi učaroval švédsky Färjestad. Označil ho za dobré miesto na založenie rodiny

Miluje Färjestad, a tak nebolo čo riešiť! Takto nejako vyjadril slovenský hokejový útočník Marián Studenič svoje pocity po predĺžení zmluvy s tímom švédskej najvyššej súťaže Färjestad BK o ďalšie dva roky.

Pôvodne mal 27-ročný krídelník kontrakt s klubom SHL do konca nadchádzajúcej sezóny 2025/2026. Aktuálne to vyzerá tak, že v Karlstade zostane do konca ročníka 2027/2028.

Našiel pevný bod

„Milujem mesto Karlstad a klub Färjestad a nikdy nebolo pre mňa zaujímavé počúvať o iných možnostiach. Bolo to jednoduché rozhodnutie. Je fajn mať v hokejovom živote pevný bod, kde sa človek cíti pohodlne. Toto leto sa prvýkrát stanem otcom a myslím si, že Karlstad je veľmi dobré miesto na založenie rodiny,“ povedal Marián Studenič podľa klubového webu farjestadbk.se.

Osem rokov skúšal Studenič šťastie v zámorí. Prešiel juniorskou súťažou OHL, hrával v nižšej súťaži AHL a za sebou má spolu s play-off aj 50 zápasov v slávnej profilige NHL.

Päťdesiat zápasov v NHL

Hrával v tímoch New Jersey Devils, Dallas Stars aj Seattle Kraken a dovedna nazbieral 6 bodov za 3 góly a 3 asistencie. Nikde si však nevydobyl pevné miesto v základnej zostave. Preto sa vlani rozhodol pre návrat do Európy a učaroval mu švédsky sever.

Prvá sezóna nad očakávania

V tíme Färjestadu sa mu darilo nad očakávania. Počas základnej časti strelil 14 gólov a pridal 30 asistencií. Stal sa desiatym najproduktívnejším hokejistom celej SHL. Počas play-off mal v šiestich zápasoch bilanciu 4+1, ale jeho tím neprešiel cez štvrťfinále a skončil na štíte Skelleftey 2:4 na zápasy. V Lige majstrov sa však Färjestad dostal až do finále, kde nestačil na švajčiarsky Zürich (1:2).

Nadšený generálny manažér

„Priviesť hráča zvonku, ktorý sa cíti u nás komfortne, je požehnanie pre každý klub, a rovnako aj pre Färjestad BK. Každý, kto v našom klube pracuje, to rád počuje. A pokiaľ ide o Studeniča, myslím si, že sa u nás naozaj cíti dobre. Ak to hráč sám povie, je to obrovská výhoda aj pre zamestnávateľa. Všetci máme dobrý pocit z toho, keď je hráč na správnom mieste a jeho vízia sa zhoduje s tou našou,“ povedal Rickard Wallin, generálny manažér Färjestad BK.