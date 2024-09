Studenič si nechcel vyplakať miesto v zostave na olympijskej kvalifikácii, chýbala mu však komunikácia aj logika jeho nominácie

Slovenský hokejový útočník Marián Studenič verejne priznal, že jeho odchod z reprezentácie ešte pred začiatkom olympijskej kvalifikácie v Bratislave bol neprofesionálny.

Zároveň však na sociálnej sieti informoval o tom, že celej situácii sa dalo predísť, ak by nastala potrebná komunikácia zo strany realizačného tímu ešte v čase, keď sa s národným tímom pripravoval v Bratislave.

Prvé precitnutie

„Tiež som len človek, ktorý robí rozhodnutia a som pripravený niesť následky. Ľudia, ktorí sledujú moje hokejové sezóny vedia, že tá minulá sa skončila 25. júna a od 1. augusta som začal písať novú kapitolu v mojom hokejovom živote v úplne novom klube v Európe. S tým súvisela nulová letná príprava. Vo Švédsku som bol 3 týždne, kde som mal nastavený tréningový režim, aby moje telo po tejto záťaži bolo pripravené na novú sezónu. Následne prišlo pozvanie do reprezentácie, ktoré som prijal s radosťou. Prvé precitnutie nastalo hneď po príchode do kabíny, kde som si z papiera na dverách prečítal, že som mimo základnej zostavy,“ napísal Marián Studenič vo svojom stanovisku na fejsbúku a ďalej pokračoval:

„Prekvapilo ma to, ale povedal som si, že sa to ešte asi zmení. Keď ani po 3 dňoch od môjho príchodu nikto z trénerov nebol schopný si so mnou sadnúť a normálne chlapsky povedať , že sa takto rozhodli, čo by som plne rešpektoval, tak som sa musel spýtať ja. Odpoveď bola, že je to pre turnaj, na ktorom som bol s Färjestadom a prišiel som na zraz reprezentácie o jeden deň neskôr. Realizačný tím som o tejto skutočnosti vopred informoval a nemali s tým problém (nepadlo ani slovo o 13. útočníkovi či tribúne). Nie, nechcel som si vyplakať miesto v zostave, ale radšej by som uprednostnil prípravu na sezónu ako vysedávanie na striedačke/tribúne či opieranie sa o mantinel počas tréningu alebo zápasu.“

Rozhodnutie plne rešpektuje

Studenič vo svojom stanovisku doplnil, že rozhodnutie trénerov o zostave plne rešpektuje a že každý z hráčov si zaslúži hrať.

„Len som mal pocit, že miesto alebo úlohu, ktorú mi pridelili, mohol dostať niekto mladší, ktorý by aspoň nasal reprezentačné skúsenosti, a preto mojej nominácii nerozumiem. S rešpektom by som prijal nepozvanie na olympijskú kvalifikáciu. Ja som sa zatiaľ mohol v pokoji aklimatizovať a pripraviť na náročnú sezónu v novom klube a prísť na iný reprezentačný zraz. Nie som nahnevaný, ani urazený a verím tomu, že Slovensko ešte v budúcnosti reprezentovať budem. Ale predchádzať tomu musí férová komunikácia a vzájomný rešpekt,“ doplnil M. Studenič.

Komunikácia so Studeničom už nebude

Či však bude ešte reprezentovať, je otázne. Prezident SZĽH Miroslav Šatan po skončení úspešnej olympijskej kvalifikácie pre médiá uviedol, že komunikácia so Studeničom v budúcnosti zo strany národného tímu už nebude.

„V daný moment sme mu hovorili, aby si to rozmyslel. Viedli sme s ním pred úvodným duelom s Rakúskom dlhú debatu a žiaľ, rozhodol sa tak, ako sa rozhodol,“ povedal Šatan.

V národnom tíme odohral 24 zápasov

Studenič dosiaľ odohral v národnom tíme Slovenska 24 zápasov a absolvoval aj dvoje majstrovstiev sveta. Na MS 2019 v Košiciach patril s bilanciou 1+4 k najlepším útočníkom slovenského tímu.

V NHL sa pokúšal dostať do základnej zostavy New Jersey, Dallasu a Seattlu, v ich dresoch odohral dokopy 46 zápasov s bilanciou 3 góly a 3 asistencie. Pred aktuálnou sezónou sa presunul do Švédska, kde podpísal zmluvu s účastníkom SHL Färjestad BK.