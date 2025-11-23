Skvelý úspech mladučkej Slovenky! Piliarová na MSJ v športovej gymnastike získala striebro - VIDEO

Lucia Piliarová si o desatinu vylepšila bodové hodnotenie, ktoré na bradlách dosiahla v sobotňajšom finále viacboja.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
Lucia Piliarová
Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Lucia Piliarová. Foto: FB, www.facebook.com
Filipíny Športová gymnastika Športová gymnastika z lokality Filipíny

Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Lucia Piliarová získala striebornú medailu na bradlách na majstrovstvách sveta juniorov vo filipínskej Manile. Mladá športovkyňa z KŠG Detva za svoje finálové vystúpenie dostala od rozhodcov 13,800 bodu.

Za zlatou Ruskou Milanou Kajumovovou zaostala o 133 tisícin bodu, pred bronzovou Američankou Caroline Moreauovou mala solídny náskok 467 tisícin.

Bradlá Lucie Piliarovej vo finále viacboja:

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Piliarová si o jednu desatinu vylepšila známku na bradlách zo sobotňajšieho finále viacboja, v ktorom obsadila 10. pozíciu.

„V nedeľu pretavila spomenuté sľubné signály na bradlách do podoby cenného kovu. Úspech je o to výraznejší, že ešte len 14-ročná Piliarová mala na týchto MSJ aj o rok a pol staršie súperky. Dievčenská sekcia šampionátu je pre ročníky 2010 a 2011,“ upozornila Slovenská gymnastická federácia (SGF) na svojom oficiálnom webe.

