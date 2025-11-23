Skvelý úspech mladučkej Slovenky! Piliarová na MSJ v športovej gymnastike získala striebro - VIDEO

Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Lucia Piliarová získala striebornú medailu na bradlách na majstrovstvách sveta juniorov vo filipínskej Manile. Mladá športovkyňa z KŠG Detva za svoje finálové vystúpenie dostala od rozhodcov 13,800 bodu.
Talentovaná gymnastka Piliarová sa na MSJ v Manile dostala vo viacboji do Top 10 - VIDEO
Za zlatou Ruskou Milanou Kajumovovou zaostala o 133 tisícin bodu, pred bronzovou Američankou Caroline Moreauovou mala solídny náskok 467 tisícin.
Bradlá Lucie Piliarovej vo finále viacboja:
Piliarová si o jednu desatinu vylepšila známku na bradlách zo sobotňajšieho finále viacboja, v ktorom obsadila 10. pozíciu.
MSJ na Filipínach v športovej gymnastike s dvojicou Slovákov - Piliarovou a Stračinom
„V nedeľu pretavila spomenuté sľubné signály na bradlách do podoby cenného kovu. Úspech je o to výraznejší, že ešte len 14-ročná Piliarová mala na týchto MSJ aj o rok a pol staršie súperky. Dievčenská sekcia šampionátu je pre ročníky 2010 a 2011,“ upozornila Slovenská gymnastická federácia (SGF) na svojom oficiálnom webe.