Podľa trénera Realu Madrid je kalendár absurdný a neudržateľný. Ancelotti: Napriek tomu sme na tom veľmi dobre - FOTO

Taliansky tréner Carlo Ancelotti zo španielskeho veľkoklubu Real Madrid označil futbalový kalendár ako „absurdný“ a „neudržateľný“. Napriek tomu si myslí, že jeho tím odvádza dobrú prácu vzhľadom na nahustený rozpis zápasov.

Ak sa „biely balet“ dostane do finále Ligy majstrov, v domácom pohári Copa del Rey aj na majstrovstvách sveta klubov, tak v aktuálnom ročníku môže absolvovať až 72 duelov. Madridčania pritom už ovládli Interkontinentálny pohár a európsky Superpohár, v španielskom Superpohári vo finále prehrali s FC Barcelona.

„Keď vezmeme do úvahy absurdný kalendár, s ktorým sa musíme vysporiadať, ktorý musia absolvovať všetky tímy, nielen my, sme na tom veľmi dobre. Všetky tímy, ktoré v týchto chvíľach bojujú, si vedú veľmi dobre, pretože je to neudržateľný kalendár,“ uviedol si Ancelotti.

Už v stredu večer nastúpia „Los Blancos“ na semifinále Copa del Rey proti Realu Sociedad San Sebastián. „V priebehu 52 dní to bude náš 17. zápas. Ak sa pozriem späť na svoje hráčske časy, v sezóne by sme odohrali 30 ligových zápasov, takže by sme už boli v druhej polovici sezóny,“ pokračoval Talian.

Ancelotti priznal, že pauzu potrebuje on sám, jeho spolupracovníci aj hráči. „Som unavený a predstavujem si, že aj vy novinári ste unavení. Usudzujem to podľa toho, čo vidím a počujem. Potrebujete odpočinok, aj my potrebujeme odpočinok,“ dodal.

Taliansky kouč si tiež „podal“ šéfa La Ligy. Javier Tebas totiž nedávno označil Real ako klub „plačúcich detí“. To všetko po vplyvom sťažností Madridčanov na výkony rozhodcov.

„Odkedy som tu, tak príliš veľa hovorí o Reale Madrid. Sú dôležitejšie otázky a mal by sa viac sústrediť na riešenie problémov španielskeho futbalu,“ uzavrel.