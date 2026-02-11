Streľba v ruskej škole si vyžiadala jednu obeť, traja sú zranení

Ruský študent zastrelil v technickej škole v meste Anapa jedného človeka a ďalších troch zranil.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
A gun in the hands of a young man, selective focus. Reloading weapons. Shooting training. Background
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Pri streľbe v technickej škole v ruskom meste Anapa na juhu krajiny prišiel v stredu o život bezpečnostný pracovník a ďalší traja ľudia utrpeli zranenia, informovali miestne úrady. Útočníkom bol študent školy, ktorého polícia po incidente zadržala.

Podľa gubernátora Krasnodarského kraja Veniamina Kondratieva sa obeťou stal člen bezpečnostnej služby, ktorý ako prvý čelil útoku. „Zareagoval okamžite a privolal orgány činné v trestnom konaní. Zabránil útočníkovi vo vstupe do budovy školy,“ uviedol gubernátor a dodal, že dvaja zranení utrpeli stredne ťažké zranenia, pričom presný počet obetí sa ešte spresňuje. „Ide o desivý zločin,“ povedal Kondratiev.

Polícia potvrdila, že streľba sa odohrala v technickej vysokej škole v Anape, prímorskom meste na pobreží Čierneho mora neďaleko Ruskom anektovaného Krymu. Vyšetrovatelia uviedli, že podozrivý bol zadržaný krátko po útoku.

Na sociálnych sieťach sa objavili neoverené zábery mladíka oblečeného v čiernom, ktorý so zdvihnutými rukami stojí pri vchode do školy vyzdobenej symbolmi sovietskeho víťazstva nad nacistickým Nemeckom.

Útok je súčasťou znepokojujúceho nárastu násilia na školách v Rusku. Len v priebehu tohto mesiaca úrady zaznamenali útok nožom na univerzite na Urale, útok nožom v sibírskej škole spáchaný školáčkou a incident so vzduchovou zbraňou v strednom Rusku.

K streľbe v Anape došlo len deň po tom, čo šéf ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexander Bortnikov vyzval regionálnych lídrov na posilnenie prevencie školského násilia.

