Streľba v juhoafrickom hosteli zabila jedenásť ľudí

Jedenásť ľudí vrátane trojročného dieťaťa zomrelo, keď ozbrojenci v sobotu vtrhli do hostela v juhoafrickej metropole Pretória. Podľa polície sa v hosteli nelegálne predával alkohol.
Desať ľudí zomrelo na mieste a ďalší zraneniam podľahol v nemocnici, uviedla hovorkyňa polície Athlenda Matheová. Podľa polície motív činu nie je známy a zatiaľ nikoho nezatkli. Po páchateľoch pátrajú.
„Čelíme vážnemu problému, pokiaľ ide o tieto nelegálne predajne alkoholu,“ povedala Matheová pre verejnoprávnu juhoafrickú televíziu SABC a dodala, že práve tam dochádza k väčšine útokov.