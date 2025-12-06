Streľba v juhoafrickom hosteli zabila jedenásť ľudí

Podľa polície v ubytovacom zariadení bola nelegálna predajňa alkoholu.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Polícia hliadkuje v Pretórii v Južnej Afrike. Foto: SITA/AP
Južná Afrika Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Južná Afrika

Jedenásť ľudí vrátane trojročného dieťaťa zomrelo, keď ozbrojenci v sobotu vtrhli do hostela v juhoafrickej metropole Pretória. Podľa polície sa v hosteli nelegálne predával alkohol.

Desať ľudí zomrelo na mieste a ďalší zraneniam podľahol v nemocnici, uviedla hovorkyňa polície Athlenda Matheová. Podľa polície motív činu nie je známy a zatiaľ nikoho nezatkli. Po páchateľoch pátrajú.

„Čelíme vážnemu problému, pokiaľ ide o tieto nelegálne predajne alkoholu,“ povedala Matheová pre verejnoprávnu juhoafrickú televíziu SABC a dodala, že práve tam dochádza k väčšine útokov.

Okruhy tém: masová streľba Obete
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk