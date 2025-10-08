Polícia našla v byte mŕtve dieťa a vážne zranenú ženu. Vyšetruje sa vražda

V českom meste Kolín sa v utorok stala tragédia, polícia našla v byte mŕtve dieťa a vážne zranenú ženu. Ako referuje portál Novinky.cz, povedala to policajná hovorkyňa Vlasta Suchánková.
Vyšetrovatelia nezverejnili žiadne ďalšie podrobnosti, ako napríklad vek zosnulého dieťaťa alebo povahu a rozsah zranení ženy, pričom uviedli, že vyšetrovanie je v počiatočnom štádiu a prípad je citlivý.
Podľa informácií portálu Novinky.cz je jednou z vyšetrovacích verzií vražda s následným pokusom o samovraždu, pričom obeťou je maloletá osoba vo veku do pätnásť rokov. Polícia sa však k tejto informácii nevyjadrila.
„Kriminalisti začali trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania zvlášť závažného zločinu vraždy. Žena, ktorú podozrievajú z tohto činu, je momentálne v starostlivosti lekárov,“ povedala v stredu Suchánková. Dodala, že pacientka vzhľadom na svoj zdravotný stav v súčasnosti nie je schopná vypovedať.
„Kriminalisti už v prípade maloletej obete nariadili súdnu pitvu, aby sa zistila príčina smrti,“ konštatovala policajná hovorkyňa. Vyšetrovatelia zatiaľ nepotvrdila vek dieťaťa ani vzťah medzi ním a zranenou ženou.