Streľba na obecnom úrade na severe ČR si vyžiadala dve obete a šesť zranených

Streľba na obecnom úrade v obci Chřibská v okrese Děčín si vyžiadala životy dvoch mužov a zranenia utrpelo šesť ďalších osôb. Vyplýva to z aktualizovaných informácií českej polície, ktorá zásah označila za ukončený a objekt za zabezpečený. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Aktualizujeme naše vyjadrenie k počtu obetí. Potvrdzujeme dve osoby mužského pohlavia, pričom jednou z nich je strelec, a šesť zranených osôb. Minimálne jedna žena je zranená ťažko,“ uviedla polícia na sociálnej sieti X.
Aj špeciálne jednotky
Na miesto incidentu vyrazili všetky dostupné policajné sily vrátane zásahovej jednotky, špeciálnej poriadkovej jednotky aj kriminalistov. Záchranári vyslali vrtuľník a podľa hovorcov zdravotnej služby sú zranenia viacerých osôb vážne.
„V tejto chvíli je objekt zabezpečený a nemalo by hroziť ďalšie nebezpečenstvo,“ uviedla polícia krátko pred 11.00 hod. Na miesto smerujú aj policajní psychológovia, ktorí sú pripravení poskytnúť dotknutým osobám psychologickú pomoc a podporu.
Okolie je uzavreté
Polícia uzavrela širšie okolie mestského úradu na námestí a vyzvala obyvateľov, aby sa miestu zásahu vyhli, najmä z dôvodu plynulého prejazdu záchranných zložiek.
Obec Chřibská sa nachádza v Šluknovskom výbežku a má približne 1 300 obyvateľov. Okolnosti streľby a motív páchateľa sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.