Stredoslovenské múzeum hľadá najkrajšie veľkonočné vajíčka, svoje výrobky môžu záujemcovia poslať alebo osobne doručiť do pokladne Thurzovho domu

Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici vyhlásilo celoslovenskú súťažnú prehliadku kraslíc, ktorá bude súčasťou tradičnej výstavy „To vajíčko maľovanô“. Ako informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková, výstava sa uskutoční v termíne od 15. februára do 7. apríla v priestoroch Thurzovho domu na námestí SNP.

Celosvetová súťažná prehliadky

Aktuálny ročník výstavy bude zároveň aj celoslovenskou súťažnou prehliadkou výrobcov kraslíc zdobených všetkými známymi technikami. Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto sa venuje týmto jedinečným ľudovým tradíciám.

Do celoslovenskej súťažnej prehliadky kraslíc zdobených všetkými známymi technikami v Stredoslovenskom múzeu sa môžu záujemcovia prihlásiť a poslať svoje výrobky do konca januára poštou alebo doručiť osobne do pokladne Thurzovho domu. Súťaž je v dvoch kategóriách – tradičné techniky zdobenia kraslíc a súčasné techniky zdobenia kraslíc.

Odborná porota aj verejné hlasovanie

Hlasovanie návštevníkov bude do 24. marca. „Vyhodnotenie súťaže odbornou porotou, ako aj zverejnenie výsledkov verejného hlasovania návštevníkov výstavy a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 5. apríla o 16:00 v priestoroch Thurzovho domu. Účasť na prehliadke je bezplatná, veríme, že sa prihlási čo najviac krasličiarov a sviatky jari a s nimi späté tradície privítame takýmto netradičným spôsobom,“ doplnila etnologička múzea Jana Koltonová.

„Stredoslovenské múzeum oslávi v roku 2024 významné 135. výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli inovovať viaceré naše tradičné aktivity. Výstavy s názvom „To vajíčko maľovanô“ v našej pôsobnosti úspešne organizujeme už dlhé roky. Prostredníctvom nich sa snažíme sprístupniť kraslice a ich spôsoby zdobenia širokej verejnosti, najmä našim budúcim generáciám. Zároveň prezentujeme vzácnych ľudí, ktorí sa aj napriek dnešnej rýchlej dobe dokážu a chcú venovať našim jedinečným ľudovým tradíciám,“ popísal riaditeľ SSM Marcel Pecník.