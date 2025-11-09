Strana Hlas-SD poprela, že by riaditeľka školy, kde mal prednášať premiér Fico, bola jej členkou

Strana Hlas-SD poprela, že by riaditeľka popradskej školy, kde mal prednášať premiér Robert Fico (Smer-SD), bola jej členkou. Ako strana uviedla vo vyhlásení, v mediálnom priestore sa objavili nesprávne informácie, že riaditeľka školy Mária Vojtaššáková je ich členkou. To ale nie je to pravda, strana má síce členku s rovnakým menom, ide ale o dve rozdielne osoby.
Ficovi zrušili prednášku na škole v Poprade, dôvodom však podľa premiéra neboli vulgárne odkazy na chodníku
„Strana Hlas rovnako odmieta, aby sa voči pani riaditeľke školy alebo voči ktorejkoľvek inej osobe, ktorá si len plní svoje povinnosti, uskutočňoval akýkoľvek hon. Odmietame, aby slušnosť nahrádzala neslušnosť a aby bol akýmkoľvek spôsobom trestaný či znevažovaný ten, kto sa o zachovávanie slušnosti stará. Vyzývame preto médiá a verejne známe osobnosti, aby si položili otázku, či by reagovali rovnako, keby bol podobný odkaz napísaný voči predstaviteľom súčasnej opozície alebo pani prezidentke,“ uviedol politický subjekt.
Hlas-SD apeluje aj na návrat k dialógu, namiesto schvaľovania neslušnosti, a zabránenie tomu, aby sa podobné situácie v budúcnosti opakovali.