Stoltenberg vyzval členské krajiny NATO, aby vynakladali viac na obranu

Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg v stredu vyzval 30 členských krajín aliancie, aby sa zaviazali, že do stanoveného dátumu vynaložia na obranu aspoň dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP).

Krajiny NATO sa v roku 2014, po ruskej anexii ukrajinského Krymu, dohodli, že prestanú znižovať výdavky na obranu, s ktorým začali po studenej vojne, a do roku 2024 začnú na obranné rozpočty vynakladať dve percentá HDP. NATO už pracuje na novom cieli.

Na obranu musíme míňať viac

„Je úplne jasné, že ak bolo v roku 2014 správne zaviazať sa, že minieme dve percentá, teraz je to ešte správnejšie, pretože žijeme v nebezpečnejšom svete,“ povedal Stoltenberg novinárom po stretnutí ministrov obrany krajín NATO.

„Na Ukrajine, v Európe je vojna a okrem toho vidíme neustálu hrozbu terorizmu a tiež vidíme výzvy, ktoré našej bezpečnosti kladie Čína. Takže je jasné, že musíme míňať viac,“ skonštatoval.

Dve percentá HDP ako minimum

Najnovšie odhady NATO podľa agentúry AP ukazujú, že desať krajín je blízko alebo nad hranicou dvoch percent a 13 míňa okolo 1,5 % alebo menej. Viaceré členské krajiny pritom trvajú na tom, že dve percentá neboli pevným cieľom len odporúčaním.

„Myslím, že miesto zmeny dvoch percent by sme sa mali posunúť od považovania dvoch percent HDP za strop k tomu, aby sme ich chápali ako minimum,“ navrhol Stoltenberg s tým, že by to tiež nemala byť perspektíva do budúcnosti, ale okamžitý záväzok.