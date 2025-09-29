Sting sa vracia na Slovensko v rámci svetového turné 3.0!

Večer 20. júna 2026 privíta Bratislave Stinga, ktorý sa vracia, aby vystúpil pre svojich slovenských fanúšikov v rámci svetového turné 3.0.
Počas Stingovej obdivuhodnej kariéry sa Slovensko stalo jeho pravidelnou zastávkou, čo potvrdzuje jeho dlhoročné spojenie s našim domácim publikom, ktoré ho vždy privítalo s otvoreným srdcom. Každý z týchto koncertov sa niesol v znamení vypredanej arény, pričom Sting dokázal opakovane prekvapiť — skladby, ktoré publikum pozná do posledného tónu, zakaždým usporiada do nových dramaturgických celkov a interpretuje v nových aranžmánoch.
Aktuálne turné „Sting 3.0“ sľubuje ďalší výnimočný večer. V sprievode virtuózneho gitaristu a dlhoročného spolupracovníka Dominica Millera a dynamického bubeníka Chrisa Maasa si slovenskí fanúšikovia budú môcť vypočuť tie najelektrizujúcejšie hity, ako aj raritnejšie kúsky z jeho nadčasovej diskografie.
Či už pôjde o hymnické skladby ako „Every Breath You Take“, „Englishman in New York“, romantickú „Fields of Gold“ aj „Shape Of My Heart“ alebo energickú „Message in a Bottle“ – každá pieseň zaznie v unikátnom podaní. Stingov koncert je zakaždým nový pohľad na jeho známe melódie, ktoré dostávajú svieži výraz aj neobjavený emocionálny rozmer.
Bratislava sa tak opäť stane dejiskom nezabudnuteľného hudobného večera, kde sa spája precíznosť, charizma a hudobná vášeň. Stingove koncerty sú známe tým, že dokážu vytvoriť intímnu atmosféru aj v priestoroch veľkej arény. Publikum sa tak ocitá v jedinečnom dialógu medzi ním a fanúšikmi. Príďte si tento pocit vychutnať aj vy a odniesť si ďalší nezabudnuteľný hudobný zážitok!
STING 3.0
20. JÚN 2026/TIPOS ARÉNA/BRATISLAVA
Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk.
