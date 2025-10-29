STILL Innovation Day 2025 sa niesol v duchu Harder, Better, Faster, Stronger. Nabitý program potešil aj fanúšikov hokeja

V sídle STILL Slovensko predstavili najnovšie trendy v oblasti intralogistiky.
Foto: STILL Slovensko
V sídle STILL Slovensko predstavili najnovšie trendy v oblasti intralogistiky. Asistoval im pri tom Boris Valábik, bývalý hokejista a osobnosť športu.

Spoločnosť STILL Slovensko opäť usporiadala vo svojom sídle odborné podujatie STILL Innovation Day 2025 s témou Harder, Better, Faster, Stronger.

Stretnutie odborníkov, partnerov a priaznivcov intralogistiky prinieslo množstvo inšpiratívnych prezentácií, technologických noviniek a diskusií. Reč bola o trendoch v automatizácii, efektivite a bezpečnosti logistických riešení.

Úvodné slovo patrilo Mariánovi Fábrymu, obchodnému riaditeľovi STILL pre Slovensko a Česko, ktorý zdôraznil význam inovácií a partnerstva so zákazníkmi. „Každý deň hľadáme spôsoby, ako našim klientom uľahčiť prácu, zvýšiť efektivitu a znížiť náklady. Inovácie sú v DNA značky STILL,“ uviedol Fábry.

Pb_25 10 14_still_0700.jpeg
Foto: STILL Slovensko

Programom sprevádzal moderátor Gabriel Tóth, ktorý privítal aj bývalého hokejistu a komentátora Borisa Valábika. Ten odľahčil nabitý deň paralelami o tímovej práci a efektivite, ktorá je dôležitá nielen v logistike, ale aj v športe.

Pb_25 10 14_still_0740.jpeg
Foto: STILL Slovensko

Počas dňa zazneli odborné prezentácie zamerané na automatizáciu skladov, bezpečnostné riešenia a servis, ako aj na novinky v produktovom portfóliu STILL.

Odborníci Jiří Ovesný, Miroslav Štefkovič, Radovan Vozár a Marián Vernarec predstavili riešenia, ktoré spájajú efektivitu s udržateľnosťou. Súčasťou programu bola aj panelová diskusia o reálnych projektoch spoločnosti, Li-Ion batériách a servisných štandardoch.

Pb_25 10 14_still_0856.jpeg
Foto: STILL Slovensko

Záver podujatia patril témam umelej inteligencie, o ktorých hovoril Kristián Valachovič z agentúry New School Communication. Na podujatí si zároveň mohli účastníci vyskúšať aj interaktívny hokejový trenažér zameraný na presnosť striel, pri ktorom im asistoval Boris Valábik.

Pb_25 10 14_still_1190.jpeg
Foto: STILL Slovensko

Na podujatí STILL Innovation Day 2025 potvrdil organizátor svoju pozíciu lídra v oblasti intralogistických riešení, ktorý prináša inovatívne technológie a zodpovedný prístup do budúcnosti logistiky. V autentickom prostredí svojej haly všetkým účastníkom podujatia zároveň ukázal cestu, ako sa môžu pripraviť na výzvy budúcnosti, byť vďaka inováciam silnejší a získať konkurenčnú výhodu. Tí mohli súťažiť o ceny z portfólia organizátora, zabaviť sa a vymeniť si cenné rady so svojimi biznisovými partnermi. Pre úspech podujatia už teraz počítajú s jeho ďalším ročníkom.

