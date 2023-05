Stiahnutie Wagnerovcov z Bachmutu by mohlo byť „zlomovým bodom“, tvrdí Ukrajina

Rozhodnutie žoldnierskej Wagnerovej skupiny stiahnuť sa na budúcu stredu z Bachmutu by mohlo byť „zlomovým bodom“ v bojoch o toto východoukrajinské mesto. V rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN to povedal hovorca ukrajinských ozbrojených síl Serhij Čerevatyj.

„Ak nezmenia svoju logiku a nedokážu doplniť zásoby, myslím si, že to možno považovať za zlomový bod v boji o Bachmut. Títo (Wagnerovci) sú kľúčovou silou, ktorá bojovala o Bachmut. Deväť mesiacov tam mali väčšinu času monopol,“ povedal Čerevatyj.

Spor o dodávky munície

Dôvodom stiahnutia sa Wagnerovcov je spor s ruským ministerstvom obrany o dodávky munície a veľké personálne straty. Mecenáš skupiny Jevgenij Prigožin uviedol, že jeho sily súhlasili so zotrvaním v Bachmute do 10. mája, aby Rusko mohlo v utorok osláviť Deň víťazstva. Následne podľa neho odovzdajú pozície príslušníkom ruskej armády a stiahnu sa do logistických centier.

Čerevatyj tvrdí, že „neuveriteľné straty“ si Wagnerovci spôsobili sami, pretože „sa správali hlúpo a neustále útočili na ľudí“ a Prigožin chce odísť, pretože Wagnerovci sú v Bachmute blízko k zničeniu.

Vysoké straty Wagnerovcov

„Ak budú straty Wagnerovcov naďalej také vysoké ako doteraz, sto alebo viac ľudí denne, a nebudú vedieť nájsť spôsob, ako doplniť svoj personál, Wagnerovci budú pri Bachmute zničení,“ povedal Čerevatyj a dodal, že „veľká väčšina“ zo 137 ruských vojakov zabitých v oblasti Bachmutu počas ostatného dňa boli žoldnieri z Wagnerovej skupiny.

„Práve preto chce Prigožin odísť alebo sa pokúsi odísť, pretože ak bude táto dynamika pokračovať, je to otázka týždňov,“ poznamenal Čerevatyj a podotkol, že Prigožin „klamal“ o nedostatku munície pre svojich bojovníkov.

Čerevatyj povedal, že očakáva, že počet útokov proti ukrajinským silám v Bachmute sa zníži, ak Wagnerovci odídu, pretože bežné ruské sily by neboli schopné „plytvať personálom“ tak ako Wagnerovci.