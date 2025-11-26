Andrassy: Slovenské zdravotníctvo bolo ukradnuté a slovenský pacient je na poslednom mieste - ROZHOVOR

Dnes vám nikto nedá odpoveď na otázku, že či do slovenského zdravotníctva tých 10,5 miliardy, ktoré natečú budúci rok, je dosť alebo málo, konštatoval v rozhovore pre agentúru SITA predseda Najvyššieho kontrolného úraduĽubomír Andrassy. Podľa neho dáta, ktoré sú v zdravotníctve žiadnu odpoveď na túto otázku nedajú.
„My na základe desiatok našich kontrol v zdravotníctve konštatujeme, že niet asi inej verejnej politiky na Slovensku, kde je absolútny systém netransparentnosti, nevieme zúčtovať verejné prostriedky, ktoré sa tam nachádzajú, a nachádza sa tam 10,5 miliardy. Kým neurobíme poriadok, ten ementál, ktorý môžem symbolicky označiť slovenské zdravotníctvo, nezatvoríme tie diery, ktoré sa v ňom nachádzajú a neprestanú odtiaľ tiecť zdroje súkromným lobistickým skupinám, tak na poslednom mieste bude stále ten pacient,“ uviedol Andrassy.
Búrlivá reakcia
Na konštatáciu, že jeho vyjadrenia o lobistických skupinách v zdravotníctve vyvolali búrlivú reakciu niektorých subjektov konštatoval, že ak má niekto problém s jeho vyjadrením, že v zdravotníctve je asi najviac lobistov v rámci všetkých verejných politik na Slovensku, tak to nehovorí iba on.
„Budem parafrázovať predsedu vlády, ktorý povedal, že pri každom tendri, a zvlášť pri zdravotníckych tendroch, sa ako supy zbehnú všetky záujmové skupiny, teda lobisti a idú po verejných zdrojoch ako po zdochline. To som nepovedal ja? Parafrázujem predsedu vlády. A potom vám títo lobisti, alebo skupiny, ktoré pôsobia v slovenskom zdravotníctve, povedia, že to tak nie je. Prečítate si vyhlásenia poslancov Národnej rady, počúvate odborárov, vidíme výsledky našich kontrol a na základe týchto konštatujem, že slovenské zdravotníctvo bolo ukradnuté a pacient slovenský je na poslednom mieste,“ dodal predseda NKÚ.
Top téma pre diskusiu
Teší ho, že na základe auditov Najvyššieho kontrolného úradu sa stala téma zdravotníctva top témou pre diskusiu v médiách, pre diskusiu na úrovni parlamentu a s radosťou príde do akýkoľvek diskusie, kde bude mať, čo do danej diskusie ponúknuť.
„Mojím partnerom je vláda SR. Mojím partnerom je parlament. O čom ja budem debatovať s Pentou? Ja sa budem s nimi doťahovať, či ich čísla sú lepšie ako naše? Najvyšší kontrolný úrad nevychádza z účtovníctva Penty. My vychádzame z toho, ako sú zdroje použité v zdravotníctve zúčtované hlavnému regulátorovi, a to je ministerstvo zdravotníctva. Ak nám ministerstvo zdravotníctva predloží dáta, za ktorými si stoja oni a za ktorými stojíme my, môže ktokoľvek 10, 15, 20 krát spochybniť NKÚ, môže urobiť x kampaní proti pravdivosti našich vyhlásení. Tak ako som to povedal iným médiám, hovorím to aj vám v tejto diskusii, že si stojím za všetkými zisteniami a vyhláseniami. Stojím si za tým, čo sme konštatovali, že Slovensko zdravotníctvo je vážne chorým pacientom a zodpovednosť za to, že sme tam zdravotníctvo dostali, určite nie je na pleciach súkromných podnikateľoch, súkromných spoločností, ktoré pôsobia v zdravotníctve. Zodpovednosť je na predchádzajúcich ministroch, je na štáte, pretože štát nemá pod kontrolou to, ako sa hospodárne, efektívne a transparentne nakladá s týmito zdrojmi,“ uviedol Anndrasy.
Na otázku či štát chce mať pod kontrolou ako sa hospodári v zdravotníctve alebo niekomu vyhovuje súčasný stav konštatoval: „Moja odpoveď vás veľmi prekvapí, lebo bude veľmi jednoznačná. Niekomu to vyhovuje. Niekto z toho generuje zisky. Niekto si tieto zisky užíva na úkor pacienta. Pacient ide do nemocnice, chce sa objednať u špecialistu a musí zaplatiť 30-40 eur za to, len že si dohodne návštevu daného lekára. A tu zlyháva štát, že štát, ktorý má tento segment regulovať, ktorý má zabezpečiť to, aby nebola segregácia, tak štát svojou nečinnosťou, tým, že nemá vôbec dáta, lebo my ak robíme audit, tak v rámci jednej kontroly za 3 mesiace dostaneme od kompetentných štátnych inštitúcií 3 rozdielne dáta,“ uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrassy v rozhovore pre agentúru SITA.
